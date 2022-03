Nintendo kondigt twee Pokémon-remakes en nieuwe openwereld Pokémon-game aan

Nintendo heeft twee remakes aangekondigd van Pokémon-games: Pokémon Diamond en Pearl krijgen een remake voor de Nintendo Switch. Daarnaast brengt Nintendo volgend jaar Pokémon Legends Arceus uit, een nieuwe openwereld-rpg die zich afspeelt in dezelfde regio.

In een presentatie op het officiële Pokémon YouTube-kanaal heeft Nintendo drie nieuwe Pokémon-titels aangekondigd. De eerste twee zijn remakes van Pokémon Diamond en Pearl, die in 2006 uitkwamen voor de Nintendo DS. De games worden naar de Nintendo Switch gebracht en moeten eind dit jaar uitkomen. De derde is een geheel nieuwe Pokémon-game voor de Switch die in 2022 uit moet komen. Alle drie de games spelen zich af in de Sinnoh-regio.

De remakes voor Diamond en Pearl hebben een nieuwe visuele stijl, maar zijn volgens Nintendo alsnog getrouwe reproducties van de oorspronkelijke games voor de DS. De trailer van de beide remakes laten locaties, personages en Pokémon uit de originele titels zien, maar toont ook verschillende verbeteringen aan de gameplay.

Pokémon Legends Arceus is een geheel nieuwe game, die zich ook afspeelt in de Sinnoh-regio, maar ver in het feodale verleden. Dit wordt een openwereld-rpg waarbij Pokémon in het wild rondlopen en gevangen kunnen worden, met gameplay dat volgens IGN lijkt op dat van Legend of Zelda: Breath of the Wild. Het doel van dat spel is om de eerste Pokedex samen te stellen van Sinnoh en draait om de legendarische Pokémon Arceus.

In de presentatie van Nintendo heeft het ook meer details naar buiten gebracht over de eerder aangekondige titel New Pokémon Snap. In dat spel kruipen spelers in de huid van een beginnened Pokémonfotograaf. Spelers werken samen met professor Mirror, die ecologisch onderzoek doet naar Pokémon in de regio. Dat spel komt 30 april uit voor de Switch. In de presentatie is te zien dat spelers verborgen Pokémon kunnen opsporen met hun camera en punten krijgen voor goede gefotografeerde Pokémon. New Pokémon Snap krijgt verschillende online functionaliteiten waarmee spelers foto's kunnen delen met anderen.