Over de populariteit van Pokémon valt niet te twisten. De Japanse Pocket Monsters zijn al sinds hun ‘geboorte’ in de jaren negentig niet meer weg te denken uit de wereld van popcult. Jaarlijks verschijnen nieuwe stukken speelgoed, games en ruilkaarten en inmiddels is de tekenfilmserie met zijn 23e seizoen bezig. Pokémon is big business, ook in de wereld van videogames. Na eerst lekker te zijn gemaakt met Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee, wat een vernieuwde versie van de klassieke Pokémon-rpg Pokémon Yellow was, verscheen in 2019 met Sword en Shield een gloednieuwe Pokémon-game voor de Nintendo Switch. Inmiddels is de volgende rpg alweer in aantocht, in de vorm van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een remake van het in 2006 verschenen Pokémon Diamond en Pearl. Alsof dat alles nog niet genoeg is, hebben Nintendo en Bandai Namco onlangs nóg een Pokémon-game op de markt gebracht: New Pokémon Snap, een nieuwe versie van het in 1999 uitgebrachte Nintendo 64-spel Pokémon Snap.

Voor wie er niet bekend mee is: Pokémon Snap is een game die niet draait om het vangen van - en vechten met - Pokémon, maar om het fotograferen van de beestjes. De speler gaat op verschillende plaatsen in de spelwereld op expeditie om de meest uiteenlopende Pokémon op de gevoelige plaat vast te leggen. In de oude game deed je dat in opdracht van Professor Oak, die de foto’s nodig had voor zijn onderzoek. Dat recept is, weinig verrassend, één op één gekopieerd, al heet de professor nu Professor Mirror en zijn we in de Lental Region aanbeland. Professor Mirror voorziet de speler van de Neo-One, een futuristische ogend vehikel waarmee je als digitale fotograaf veilig bij Pokémon in de buurt kunt komen. Je bestuurt de Neo-One overigens niet zelf. Elke expeditie verloopt namelijk volledig ‘on-rails’, het wagentje legt dus een bepaalde route af en komt automatisch bij een eindpunt. Hierdoor kun je je aandacht volledig richten op het zoeken en vastleggen van Pokémon, met als doel de Photodex volledig met in het wild gespotte Pokémon te vullen.

Speurtocht

Dat klinkt allemaal een stuk makkelijker dan het is, niet in de laatste plaats omdat elke Pokémon in je plakboek vier niveaus heeft. Een foto wordt beoordeeld op allerlei aspecten en de beoordeling bepaalt in welke categorie, van één tot vier sterren, je foto terechtkomt. Je matigste kiekjes krijgen uiteraard één ster, uitstekende foto’s drie en foto’s die iets heel speciaals laten zien - en waarmee je in veel gevallen voldoet aan bepaalde opdrachten - maken aanspraak op een beoordeling met vier sterren. Zo ben je even bezig om alle foto’s te verzamelen, ook omdat je de verschillende gebieden in het spel herhaaldelijk moet bezoeken. Per niveau dat je in een gebied hebt bereikt, zie je namelijk andere Pokémon of doen de Pokémon die er zijn andere dingen. Ook krijg je van Professor Mirror af en toe wat nieuwe snufjes die nieuwe opties openen in gebieden waar je al eerder bent geweest. New Pokémon Snap ontpopt zich op die manier tot een ware speurtocht waarbij je op zoek gaat naar de juiste Pokémon en naar dat ene moment waarop je exact het juiste plaatje kunt schieten.

De uitdaging om dat goed te doen wordt uiteraard steeds groter naarmate je verder komt. In het begin is het vrij simpel. Je kent de meeste Pokémon immers nog niet, dus tussen je kiekjes zit altijd wel een bruikbare foto die punten oplevert. Van elke Pokémon die je hebt gefotografeerd, kun je na een expeditie maar één foto inleveren voor keuring door de professor. Foto’s die niet beter zijn dan de platen die al in je Photodex staan, leveren geen of hooguit heel weinig punten op. Het aanleveren van goed materiaal wordt dus steeds belangrijker en ook steeds moeilijker. Gelukkig kun je gebruikmaken van diverse hulpmiddelen. Met ‘fluffruit’ kun je Pokémon bijvoorbeeld lokken, of je maakt snel een foto wanneer een beestje het stuk fruit opeet. Met de fluit die je na enkele expedities tot je beschikking krijgt, kun je de aandacht van Pokémon trekken en sommige van de beestjes zullen zelfs gaan dansen als ze je muziek horen. Nog beter werkt de Illumina Orb, die een speciaal gloei-effect aan de Pokémon geeft en een speciale uitwerking op sommige van hen heeft. Zij zullen zich door de Illumina Orb anders gedragen en extra zeldzaam gedrag gaan vertonen, wat uiteraard fijne foto’s kan opleveren. De orbs verdien je door speciale bloemen te fotograferen, waarmee je het voor de professor mogelijk maakt de orbs te ontwikkelen. Tot slot is er nog de overtreffende trap van de Illumina Orbs: de Illumina-zones. Hier vind je speciale, zeldzame Pokémon die je nergens anders tegenkomt.

Saaie, lege gebieden

Het ritme van de game is daarmee duidelijk. Je begint in het basiskamp, kiest een plek uit om op expeditie te gaan, volgt de route van die expeditie terwijl je foto’s neemt, selecteert de foto’s die je inlevert bij Professor Mirror, krijgt er beoordelingen voor, scoort ervaringspunten en speelt zo een hoger level van diezelfde wereld vrij, net als eventueel nog nieuw te openen gebieden. De hamvraag is uiteraard: is dit leuk? Laten we eerlijk zijn, het is een nogal repetitief recept. Mede doordat je de gebieden steeds opnieuw moet doorzoeken, gaat de nieuwigheid er vrij snel af. Daarbij helpt het niet dat de gebieden er over het algemeen erg simpel uitzien. Zeker het woestijngebied is een omgeving die we anno 2021 gewoon lelijk mogen noemen. Daar komt nog bij dat sommige gebieden weinig Pokémon bevatten. Als je daar op zoek moet, is New Pokémon Snap niet heel vermakelijk. Bovendien zou je soms graag willen dat je wagen wat sneller is omdat je op zoek bent naar een specifieke Pokémon of een voorwerp dat aan het einde van een route is te vinden. De mogelijkheid om te versnellen was in het originele Pokémon Snap een vrij te spelen extra feature, dus wellicht zijn we nog niet ver genoeg in het spel. Hoe dan ook zul je de optie in eerste instantie zeker missen.

Toch heeft New Pokémon Snap een bepaalde charme. In de eerste plaats slaagt de game er best aardig in om goede foto’s daadwerkelijk van hoge scores te voorzien. Het spel analyseert bepaalde data, zoals hoe goed een Pokémon centraal in beeld staat, hoe groot het beestje is afgebeeld, wat zijn of haar pose is en of er nog andere Pokémon of een interessante achtergrond aanwezig zijn. Uiteraard valt over smaak te twisten en krijgen goede foto’s soms matige ratings, maar het systeem werkt goed genoeg om mee te spelen. Ook is het fijn dat de game steeds feedback geeft, zodat je weet op welk punt je foto niet voldeed om een topscore in de wacht te slepen. Het systeem is overzichtelijk en werkt effectief, waardoor je al snel handig wordt in het maken van goed scorende plaatjes.

Leuke gewoontes

De Pokémon hebben daadwerkelijk leuke gewoontes die je kunt ontdekken. De ene Pokémon toont ze automatisch, een andere alleen als je er een bepaalde interactie mee hebt, maar er is genoeg te doen. In je basiskamp vind je rechts bovenin een menu waarin je verzoekjes kunt opzoeken. Dat zijn eigenlijk tips, want lukt het je om te fotograferen wat wordt verzocht, dan kun je erop rekenen dat je foto een beoordeling met vier sterren krijgt. Het is dus extra leuk om op zoek te gaan naar deze vaak zeldzame bewonderingswaardigheden. Op dat vlak blijft de game lang boeien. In elke wereld en op elk niveau van die wereld kun je opvallend gedrag spotten. Of het nu een flexende Machamp is of een paar Pokémon die het met elkaar aan de stok krijgen, er is altijd iets te zien en het is ook leuk om te ervaren hoe de Pokémon met elkaar omgaan. Soms ben je niet eens zozeer de fotograaf als wel de nieuwsgierige Pokémon-fan die gewoon kijkt wat er gebeurt als een Tyranitar boos op een andere Pokémon af loopt.

Het zoeken naar zeldzame momenten en zeldzame Pokémon houdt New Pokémon Snap verrassend lang op de been. Meermaals dachten we er ‘nu wel klaar mee te zijn’ en telkens pakten we na verloop van tijd de Switch weer even op. De expedities duren niet lang. Met een paar minuten ben je er doorheen, lever je je foto’s in en ben je wellicht weer een stapje verder. Een tip is trouwens wel om de besturing en eventueel de lay-out aan te passen op basis van je voorkeuren. Je kunt de game besturen met beweging, waardoor de Switch in je handen als het ware een fotocamera is, maar gewoon mikken met de thumbsticks kan ook. Als je voor dat laatste kiest is het zeker raadzaam om de gevoeligheid van de controls wat hoger in te stellen, want standaard is de draaisnelheid best laag. Dat is niet alleen irritant, het zorgt ook dat je kansen op goede foto’s kunt missen omdat je simpelweg te laat de goede kant op kijkt. Door wat met de instellingen te spelen, is dit snel te verhelpen.

Een laatste punt dat we willen benoemen, is de aanwezigheid van een nabewerkingsprogramma. Je kunt je foto’s nog wat leuker maken door filters, stickers en kaders toe te voegen. Als je je foto’s al dan niet hebt opgeleukt kun je ervoor kiezen om ze te delen met andere spelers, die op hun beurt ook foto’s delen die jij af en toe te zien krijgt. Zo heeft New Pokémon Snap een sociaal randje, ook al is het beperkt. Zou het niet leuk zijn geweest om samen met een vriend op expeditie te gaan? Dat had wat ons betreft prima bij een moderne versie van Pokémon Snap gepast.

Conclusie

New Pokémon Snap is vermakelijk en zeker de eerste uren valt er veel te ontdekken. Daarna leer je hoe je de Pokémon om je heen een beetje kunt manipuleren en waar je op moet letten. Dat is ook best een leuke fase. Toch valt op dat de game relatief snel repetitief wordt, met name omdat je vaak in dezelfde gebieden rondstruint, op zoek naar de juiste Pokémon. Het soms wat lage tempo is daarbij niet bevorderlijk voor het spelplezier. Daar komt bij dat niet alle omgevingen even mooi en inspirerend zijn, al is de variatie wel een pluspunt. Ondanks alle minpunten blijft New Pokémon Snap verrassend lang leuk. De game slaagt er voldoende in om de speurder in je te kietelen, want de wil blijft aanwezig om de allerbeste foto’s te maken en de meest zeldzame Pokémon te vinden. Dan nog hebben we het idee dat er meer uit deze game was te halen en dat een prijskaartje van meer dan vijftig euro nogal pittig is voor wat er wordt geboden.