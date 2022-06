Pokémon Legends Arceus verschijnt op 28 januari 2022 voor Nintendo Switch

Openwereld-rpg Pokémon Legends Arceus komt op 28 januari 2022 uit voor de Nintendo Switch. Ook de remakes van Pokémon Diamond en Pearl hebben een verschijningsdatum gekregen: die Switch-games komen op 19 november dit jaar uit.

Pokémon Legends Arceus is een geheel nieuwe Pokémon-rpg die gemaakt wordt door Game Freak. De game werd eind februari aangekondigd, maar toen was de releasedatum nog niet bekend. De Pokémon-website met informatie over het spel toont nu ook de verschijningsdatum van 28 januari 2022.

De game speelt zich af in de al van eerdere games bekende Sinnoh-regio, maar dan ver in het feodale verleden. Het verhaal speelt zich af in een tijdperk waarin Pokémon Trainers en de Pokémon League nog niet bestonden. Spelers moeten in het spel de 'eerste Pokédex ooit' maken.

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl op 19 november

Verder maakt de Pokémon Company met Nintendo bekend dat de remakes van Pokémon Diamond en Pearl dit jaar op 19 november verschijnen voor de Switch. Deze games spelen zich ook af in de Sinnoh-regio en kwamen oorspronkelijk uit in 2006 voor de Nintendo DS. Alle nieuwe Pokémon-games krijgen een adviesprijs van 60 dollar. Europrijzen zijn nog niet bekendgemaakt.