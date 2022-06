Facebook maakt verbergen van likes voor alle Instagram-gebruikers beschikbaar

Alle Instagram-gebruikers kunnen voortaan likes verbergen. Zowel likes op berichten van derden als likes op eigen foto's zijn te verbergen. Facebook krijgt in de komende weken een vergelijkbare functie.

Instagram heeft een algemene instelling in het settingsmenu om likes te verbergen bij posts van anderen. Ook kan per bericht aangegeven worden om de likes niet te tonen. Als gebruikers het aantal likes en views op hun eigen posts niet willen zien, kunnen ze dat aangeven tijdens het plaatsen bij de geavanceerde instellingen.

Volgens Facebook zijn de instellingen vanaf woensdag voor alle gebruikers beschikbaar. Het is altijd mogelijk om het weergeven van likes weer in te schakelen, ook als eerst gekozen is om geen likes te tonen bij een bericht. Op Facebook zelf is het verbergen van likes nog niet voor alle gebruikers beschikbaar, maar 'in de komende weken' krijgt het sociale netwerk dezelfde opties als Instagram.

Facebook test al lang met functies om likes op Instagram en Facebook te verbergen. Eind 2019 begon het bedrijf een wereldwijde test op Instagram en in datzelfde jaar werd in Australië getest met het verbergen van likes op Facebook.