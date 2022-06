'Raad van bestuur Facebook verwerpt voorstel om macht Zuckerberg in te perken'

De raad van bestuur van Facebook heeft twee voorstellen afgewezen waardoor ceo Mark Zuckerberg aan macht had moeten inboeten of had moeten aftreden. Dat schrijft het Amerikaanse persagentschap Bloomberg.

Volgens Bloomberg wees de raad van bestuur tijdens haar jaarlijkse samenkomst een voorstel af om Zuckerberg te vervangen door een onafhankelijke derde. Ook een tweede voorstel waardoor Zuckerberg aan macht had moeten inboeten werd afgewezen. In dit voorstel werd geopperd om een einde te maken aan de speciale stemrechten van Zuckerbergs aandelen in het bedrijf. Hierdoor zou hij minder stemrecht krijgen. Volgens Bloomberg wilden de initiatiefnemers van het tweede voorstel elke investeerder één stem per aandeel geven bij Facebook.

Volgens Bloomberg is het niet de eerste keer dat de raad van bestuur initiatieven afwijst die de macht van ceo Mark Zuckerberg proberen in te perken. Momenteel beschikt Zuckerberg over 57,9 procent stemrechtpercentage bij het socialemediabedrijf.