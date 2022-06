Samsung kondigt Galaxy Tab S7 FE en Galaxy Tab A7 Lite aan

Samsung kondigt de release aan van de Tab S7 Fan Edition-tablet en Tab A7 Lite-tablet in België en Nederland. Vanaf 18 juni zijn de apparaten te koop voor respectievelijk 649 euro en 169 euro. Voor de Galaxy Tab S7 FE is enkel de prijs van de 5g-variant vermeld.

De Tab S7 Fan Edition beschikt over een lcd-paneel van 12,4 inch met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 60Hz. De tablet draait op een Snapdragon 750G-soc en heeft 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen, dat uit te breiden is. De camera op de achterkant heeft 8 megapixels meegekregen en de selfiecamera 4 megapixels. De Tab S7 FE beschikt over een 10.090mAh-accu, meet 284,8 bij 185 bij 6,3 millimeter en weegt 608 gram. Via een optionele 45W-snellader is de tablet volgens Samsung in drie uur volledig opgeladen.

In de doos zit ook een S Pen meegeleverd en Samsung vermeldt dat de Tab S7 Fan Edition DeX-Modus ondersteunt. Via deze modus is de tablet aan te sluiten op een externe monitor en te gebruiken als desktop. Vanaf 18 juni is de 5G-variant van deze tablet te verkrijgen in België en Nederland voor 649 euro. De prijs en beschikbaarheid van andere varianten werden nog niet vermeld.

Diezelfde dag brengt Samsung ook de Galaxy Tab A7 Lite uit. Deze tablet beschikt over een 8,7 inch lcd-scherm, draait op een niet nader gespecificeerde octacore-processor en heeft 3GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen van 32 GB is uit te breiden tot 1TB via een micro-sd-kaart. De camera op de achterzijde van de tablet beschikt over 8 megapixels, die aan de voorzijde over 2 megapixels. De Tab A7 Lite heeft een 5100mAh-accu en meet 212.5 x 124.7 x 8.0mm. De LTE-versie weegt 371 gram, de wifi-versie weegt 366 gram. De tablet ondersteunt 15W adaptive fast charging en is vanaf 18 juni in België en Nederland te koop vanaf 169 euro.