Ziggo stapt naar rechter om vrije modemkeuze tegen te gaan

VodafoneZiggo stapt naar de rechtbank om een uitspraak van de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten aan te vechten. Door een uitspraak van de Commissie eerder deze maand werd Ziggo verplicht om vrije modemkeuze aan te bieden aan zijn klanten.

Begin deze maand oordeelde de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten dat VodafoneZiggo zijn klanten de optie moet geven om een eigen modem te gebruiken bij hun Ziggo-aansluiting. Deze uitspraak kwam er nadat een Ziggo-klant vorig jaar een klacht had ingediend bij de Commissie omdat die zijn eigen modem en router wou gebruiken in plaats van de exemplaren van het telecombedrijf.

De Commissie verwees in haar toenmalig bindend advies naar de richtlijnen van de Berec, het samenwerkingsverband van Europese telecomtoezichthouders. Volgens dit Europees orgaan eindigt een aansluitpunt op het punt waar een verbinding het huis binnenkomt. Vanaf dat punt is een netwerk niet meer eigendom van het telecombedrijf, maar wel van de klant. Die mag volgens de Berec dan ook bepalen welke apparatuur hij of zij gebruikt voor de netwerkverbinding.

Het bedrijf moest binnen 21 dagen na de publicatie van het bindende advies zijn klanten de mogelijkheid geven om een eigen modem te gebruiken en in online documentatie voorzien waarin uitgelegd wordt hoe men een eigen modem kan installeren in combinatie met Ziggo-diensten. VodafoneZiggo is het niet eens met de uitspraak van de Commissie en stapt naar de rechtbank. “Voor onze klanten verandert er voorlopig niets”, stelt een woordvoerder van het bedrijf aan Nu.nl. Volgens het bedrijf moet de Autoriteit Consument en Markt een uitspraak doen over deze zaak.