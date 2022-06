ACM legt Ziggo last onder dwangsom op vanwege ontbreken van vrije modemkeuze

De Autoriteit Consument en Markt heeft VodafoneZiggo een last onder dwangsom opgelegd omdat niet alle eindgebruikers van de vrije modemkeuze gebruik kunnen maken. Dat moet het bedrijf per 1 juli alsnog aanbieden, anders volgt een boete van een half miljoen.

De ACM legt VodafoneZiggo de dwangsom op voor specifiek de vrijemodemkeuze in het oude UPC-gebied. VodafoneZiggo zegt dat er in dat gebied 'historisch gegroeide grote verschillen' bestaan en dat daardoor 'grote complexiteit en onderlinge afhankelijkheden van systemen' zijn opgetreden, waardoor klanten van de provider in die regio geen gebruik kunnen maken van eigen modems. Technische details over waarom dat niet lukt, zijn in het besluit vertrouwelijk gemaakt.

De vrije modemkeuze trad begin dit jaar in werking. Klanten van providers mogen daarbij de standaardmodem van hun provider vervangen door een eigen exemplaar. Ziggo gaf eerder al aan de deadline van 26 januari niet te halen voor klanten in het oude UPC-gebied. De ACM begon daarop een onderzoek. Ziggo gaf tijdens dat onderzoek al aan dat het langer zou duren voordat de vrije modemkeuze er zou zijn voor die klanten.

De ACM verplicht VodafoneZiggo nu om per 1 juli van dit jaar alsnog vrije modemkeuze aan te bieden aan alle klanten. Als het bedrijf dat niet doet, krijgt het een boete van 12.500 euro per dag met een maximum van 500.000 euro. In het besluit zegt VodafoneZiggo al dat 'een last onder dwangsom er niet toe leidt dat deze complicaties eerder opgelost kunnen worden, dat klanten in UPC-regio’s eerder vrije modemkeuze geboden kan worden of dat de planning van VodafoneZiggo inderdaad of beter kan worden bewaakt.'