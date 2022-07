.Community - Vrije modemkeuze in de praktijk: jullie ervaringen bij Ziggo

Vanaf begin dit jaar moeten internetproviders hun klanten de mogelijkheid bieden om zelf een ander modem te gebruiken. Vooral Ziggo-gebruikers zaten daarop te wachten. Jullie deelden veel praktijkervaringen op het forum. Hoe staat het er inmiddels voor?

Hoewel je in theorie uit tal van Eurodocsis 3.1-compatibele modems kunt kiezen voor je Ziggo-internetverbinding, blijven de FritzBoxen van het Duitse AVM vooralsnog als enige goed verkrijgbaar. In feite heb je de keuze uit drie modems, die allemaal gebruikmaken van een Intel Puma 7-chipset. De FritzBox 6660 Cable is de 'instapper' met 2x2-wifi, de luxere 6690 werkt met 4x4-wifi en voegt daar 2,5GbE en een ingebouwde DVB-C-tv-tuner aan toe. Tot slot is de oudere 6591 met Wi-Fi 5 nog te koop.

Chipset Wifi 2,5Gbit Tv-tuner FritzBox 6660 Cable Puma 7 Wi-Fi 6 - 2x2 mu-mimo FritzBox 6591 Cable Puma 7 Wi-Fi 5 - 4x4 mu-mimo FritzBox 6690 Cable Puma 7 Wi-Fi 6 - 4x4 mu-mimo

De Puma-chipsets die Ziggo in veel van zijn eigen modems gebruikt, stonden bekend om hun hoge latencyspikes die vooral negatieve impact hadden bij online gaming. In het topic komen diverse tweakers tot de conclusie dat de spikes lang niet meer zo aanwezig zijn als bij modems gebaseerd op Puma 5 en 6, al zegt DJMaze dat zijn combinatie van een Puma 6-modem in bridgemode met een eigen router op dit punt nog net iets beter scoorde dan de FritzBox met Puma 7.

Wanneer komt er meer keuze voor wie een eigen modem wil gebruiken? Olaf Weijers, redacteur netwerken Olaf: "Het aanbod van kabelmodems is voorlopig nog klein en eenzijdig. Je kunt kiezen uit een aantal FritzBoxen met verschillende featuresets, maar als FritzBox niet je smaak is, houdt het daarmee ook op. De beperkte vraag zal er de belangrijkste oorzaak van zijn dat andere fabrikanten nog geen kabelmodems op de Nederlandse markt hebben gebracht. Zelfs op Tweakers is het aandeel gebruikers dat een eigen modem aansluit klein, en hoewel er vast nog een paar knutselaars buiten Tweakers om een ander modem hebben aangesloten, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dit fenomeen qua aantallen weinig voorstelt. Van andere fabrikanten heb ik dan ook nog geen plannen gehoord om modems aan te gaan bieden."

Het aanmelden van je eigen modem

In het begin kostte het aanmelden voor je eigen modem veel moeite. Zo moest je een foto van het mac-adres uploaden via een link die je door de klantenservice ge-sms't kreeg, waarna je nog een dag moest wachten voor de modem actief werd. Vanaf eind juni heeft Ziggo de procedure verbeterd, zo meldt muisje1997, en kun je de modemgegevens invullen in de Mijn Ziggo-app.

Toch gaat het activeren nog niet altijd in een keer goed. PhannieNL sloot op 30 juni een eigen modem aan, maar kreeg na 24 uur wachten nog altijd geen signaal. Na het aanmaken van een case bij de helpdesk werd duidelijk dat Ziggo last had van een 'technisch mankement in de systemen'. Pas op zaterdag 9 juli kon deze tweaker eindelijk internetten via de eigen FritzBox.

Ook het verplichte reservemodem zorgt voor problemen

In eerste instantie lijkt het geen onredelijke eis van Ziggo: bewaar altijd je originele modem, zodat je je eigen modem in geval van problemen kan uitsluiten als oorzaak. In de praktijk blijkt dit toch problematisch. Als het modem wordt vervangen, bijvoorbeeld omdat je oude Ziggo-modem de snelheid van je nieuwe abonnement niet aankan, wordt je eigen modem per definitie gedeactiveerd, waarna de gegevens die je nodig hebt voor telefonie veranderen. Bovendien is het volgens Jeffrey87 niet mogelijk om zelf je abonnement aan te passen via Mijn Ziggo, omdat je gewijzigde abonnement dan automatisch activeert op het originele modem, en je eigen modem dus weer gedeactiveerd raakt.

Vaste telefonie blijkt soms rocketscience

Wie gebruikt er nog een ouderwetse huistelefoon? De traditionele vaste telefoon is geen rocketscience, zou je zeggen, maar toch traden ook hiermee problemen op. Harmen1993 merkte als eerste op dat zijn vaste telefonie dns-fouten gaf. De telefonieverbinding van topicstarter DJMaze hield er na enige tijd ook mee op. Ziggo wees in eerste instantie naar AVM als de boosdoener, maar uiteindelijk bleek ook dit probleem gerelateerd aan het verplichte reservemodem. De activatie van een vervangend reservemodem had de telefoniekoppeling in de systemen van Ziggo in de war geschopt. Via de helpdesk de twee modems afzonderlijk heractiveren bood uiteindelijk soelaas. Daarvoor moet de FritzBox wel ingesteld worden om buiten de publieke internetverbinding om verbinding te leggen met de session border controller, een soort firewall voor de voip-server, omdat er anders geen verbinding mogelijk is.

Aanstaande boete dwingt Ziggo tot vrije modemkeuze in oud-UPC-gebied

De tweaker hmmmmmmmmmpffff deelt al zuchtend het nieuws dat de Autoriteit Consument en Markt een last onder dwangsom heeft opgelegd voor het aanbieden van vrije modemkeuze in het voormalige UPC-gebied. Ziggo beweerde dat historisch gegroeide technische verschillen er de oorzaak van zijn dat eigen modems nog altijd niet gebruikt konden worden in deze regio's, maar de ACM verplichtte Ziggo om dit vanaf 1 juli toch aan te bieden, onder straffe van een boete van 12.500 euro per dag. Op 27 juni had de provider dit dan toch eindelijk voor elkaar.

Waarom was vrije modemkeuze eerst niet mogelijk in oud-UPC-gebied? Oranje: oud-Ziggo, blauw: oud-UPC Olaf: "Tot aan 2015 was het huidige Ziggo-netwerk nog in tweeën verdeeld: het 'oude' Ziggo-gebied en het oud-UPC-gebied. Dat laatste beslaat grote delen van Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Flevoland en Friesland. Hoewel de merknaam Ziggo alweer zeven jaar voor beide kabelnetwerken wordt gebruikt, verschillen de netwerken in technisch opzicht nog altijd flink. Hierdoor moet Ziggo in het geval van veranderingen voor beide netwerken opnieuw het wiel uitvinden. Ik vermoed dat Ziggo in het voormalige UPC-gebied op dit moment grotendeels handmatig de juiste aanpassingen doet, wat werkbaar is door de lage adoptie van eigen modems, maar wel zorgt voor een iets tragere afhandeling. Van de plug-'n-playoplossing voor activatie binnen 24 uur, zoals in het voormalige Ziggo-gebied, zal hier nog geen sprake zijn."

Sprong in het diepe

Alsof bovenstaande allemaal nog niet tweakerig genoeg is, zochten diverse tweakers nog eens extra de grenzen van het mogelijke op. Jeffrey87 kwam erachter dat zowel zijn FritzBox als zijn Connectbox Giga van Ziggo zelf tegelijk actief waren in de systemen van Ziggo. Met een coax-splitter lukte het om beide modems gelijktijdig aan te sluiten, op allebei een ip-adres te krijgen en ook de volledige internetsnelheid te halen. Een gratis snelheidsverdubbeling, dus! Er werd direct al druk gefilosofeerd over hoe je deze verbindingen zou kunnen combineren met loadbalancing.

Mr. Jinx nam een sprong in het diepe door een officieel niet ondersteunde Docsis 3.1-modem aan te schaffen, een Motorola MB8611. Dit initiatief bleek echter, ehh, gejinxt: Ziggo's Eurodocsis-upstreamkanaal werd niet gevonden. Er kon dus niet worden geïnternet.

Ziggo voerde dit voorjaar een aantal 'gratis' snelheidsverhogingen door. Keypunchie zag die extra snelheid wel zitten en kon daar na een handmatige herstart probleemloos van genieten. DJMaze besloot de proef op de som de andere kant op te nemen: forceert Ziggo een herstart als je snelheid verandert? Volgens blb4 is Ziggo daar niet zo snel mee: hij kon nog twee weken internetten op hoge snelheid, nadat hij zijn abonnement had gedowngraded. Tweaker muisje1997 weet te melden dat een herstart zelfs pas na een maand zal worden geforceerd.

Klaus_1250 weet tot slot nog een sappig geruchtje te melden: Ziggo zou de Sagemcom F@st 3896 aan het testen zijn, net als Delta. Deze modem heeft een Broadcom BCM3390-chipset en zou dus in zijn geheel geen last moeten hebben van de Puma-latencyspikes. Daarnaast is deze modem in tegenstelling tot de Connectbox Giga uitgerust met Wi-Fi 6 en een 2,5GbE-netwerkpoort. Los te koop is de Sagemcom echter nog nergens, dus voorlopig kun je 'kiezen' tussen een FritzBox of een FritzBox.

Naar het forumtopic »