Ziggo verhoogt in juli snelheden van bijna alle internetpakketten

Ziggo gaat vanaf juli de snelheden voor zijn particuliere en zakelijke pakketten verhogen. De downloadsnelheden gaan bij alle pakketten met tussen de 10 en 50Mbit/s omhoog. Ook stijgen bij sommige abonnementen de uploadsnelheden.

De snelheidswijzigingen van het zakelijke pakket worden in ieder geval per juli van kracht, schrijft Ziggo. Op het Tweakers-forum toont een gebruiker een screenshot waarop ook de nieuwe snelheden staan voor particuliere gebruikers. Die informatie is inmiddels ook door gebruikers op het Ziggo-forum geplaatst. Het lijkt erop dat die snelheidswijziging ook per juli actief wordt.

De downloadsnelheid van het goedkoopste Basic-pakket gaat van 40 naar 50Mbit/s, maar de uploadsnelheid wordt vier keer zo hoog, van 5 naar 20Mbit/s. Ook de snelheden van Start en Start XL, Complete en de twee Z-pakketten gaan omhoog. De grootste twee stijgingen zijn voor Complete en Z2 en Z3: die gaan van 300 naar 350Mbit/s voor downloaden. De uploadsnelheid gaat ook omhoog, maar met slechts 5Mbit/s. Bij de particuliere pakketten gaan in alle gevallen de uploadsnelheden omhoog.

Ook voor de zakelijke pakketten stijgen de snelheden, maar in de meeste gevallen alleen voor downloads. De kleinzakelijke SoHo-pakketten krijgen op het Giga-pakket na een verdubbelde downloadsnelheid. Bij het Giga-pakket blijft de gigabitdownloadsnelheid gelijk, maar gaat de upload van 50Mbit/s naar 70Mbit/s.

VodafoneZiggo schrijft niets over een eventuele prijsverhoging voor de pakketten. Meestal volgen die enkele weken nadat de snelheidsverhogingen worden doorgevoerd. De laatste snelheidsverhoging vond plaats in april vorig jaar. In mei volgde toen een prijsstijging.