Ziggo verhoogt internetsnelheden van bijna alle abonnementen

Ziggo verhoogt de downloadsnelheden van vrijwel al zijn abonnementen en ook de uploadsnelheid gaat in veel gevallen omhoog, maar de maximale upload blijft 50Mbit/s. De veranderingen zijn het grootst bij de goedkoopste abonnementen.

Internet Basic gaat naar 40Mbit/s download en 5Mbit/s upload. Dat is bijna een verdubbeling van de huidige snelheden. Ook de snelheid van het Internet Start- en het verborgen Start XXL-abonnement gaat flink omhoog. Bij de duurdere Internet Complete- en Max-abonnementen is de verhoging relatief kleiner. Het Giga-abonnement met 1000Mbit/s download en 50Mbit/s upload wijzigt niet.

De hogere snelheden gaan vanaf 12 april om 12:00 in. Gebruikers kunnen de snelheidsverhoging activeren door hun modem te herstarten. Als gebruikers dat niet doen, kan het tot 31 mei duren voordat de snelheidsverhoging actief is. Ziggo herstart daarvoor de modems op afstand.

Het is twee jaar geleden dat Ziggo voor het laatst een snelheidsverhoging doorvoerde. De prijs van de abonnementen is wel ieder jaar gestegen. In 2019 en 2020 werden die prijsverhogingen in mei aangekondigd en werden abonnementen per maand zo'n twee euro duurder. Of er dit jaar weer een prijsverhoging komt, is nog niet bekend.

Ziggo verhoogt ook de snelheden van zakelijke abonnementen. Zakelijk Internet Complete krijgt er 200Mbit/s aan downloadsnelheid bij, maar de uploadsnelheid verandert niet. Nog altijd biedt Ziggo geen abonnementen met een uploadsnelheid hoger dan 50Mbit/s. Dit jaar begon de provider met het afsluiten van analoge radio via de kabel en de vrijgekomen ruimte zou ingezet kunnen worden voor een hogere upload, maar Ziggo heeft daarover nog niet beslist. Eind 2019 gaf Ziggo aan dat hogere uploadsnelheden pas te verwachten zijn met de komst van de 10Gbit/s-upgrade van Docsis 3.1.

Abonnementen Nieuwe snelheid

(download/upload, Mbit/s) Oude snelheid

(download/upload, Mbit/s) Internet Basic 40 / 5 25 / 2,5 Internet Start 75 / 10 50 / 5 Internet Start XXL 150 / 15 100 / 10 Internet Complete 300 / 30 250 / 25 Internet Max 600 / 40 500 / 40 Internet Giga 1000 / 50 (ongewijzigd) 1000 / 50