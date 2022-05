Ziggo is eind maart klaar met uitfaseren analoge radio via de kabel

Ziggo schakelt op 29 maart het analoge radiosignaal uit voor klanten in de regio's Helmond, Groningen en Den Bosch. Als dat is gedaan, is analoge radio via de kabel in heel Nederland uitgezet. Ziggo wil daarmee ruimte vrijmaken voor 'nieuwe technieken'.

De drie regio's zijn de laatste die de overstap naar digitale radio nog niet hebben gemaakt, meldt Ziggo. Begin 2021 begon Ziggo met het afsluiten van analoge radio via de kabel. De provider deed dat gefaseerd per gebied.

Concrete plannen over wat Ziggo gaat doen na het afsluiten van analoge radio via de kabel, heeft de provider nog niet bekendgemaakt. In een achtergrondverhaal schrijft de provider dat dit ruimte biedt aan 'nieuwe technieken', zoals Docsis 3.1. In theorie kan de vrijgekomen bandbreedte ingezet worden voor hogere uploadsnelheden, maar daarover heeft Ziggo zich nog niet uitgesproken.

Het plan was dat de overstap naar digitale radio eind 2021 al rond zou zijn, maar dat werd uitgesteld omdat er te weinig digitale radio-ontvangers waren om aan te bieden aan klanten die een alternatief nodig hadden. In de loop van 2021 werd al wel het afsluiten van het analoge tv-signaal via de kabel afgerond. Ziggo was daar in 2018 mee begonnen. Ook dat werd gedaan om frequentieruimte vrij te maken.