Ziggo begint volgende maand met afsluiten van analoge radio via de kabel

Ziggo begint op 24 februari met het afsluiten van analoge radio via de kabel in de regio Capelle aan den IJssel. Eind 2021 moet dat in heel Nederland gedaan zijn. De vrijgekomen bandbreedte kan ingezet worden voor upload, maar Ziggo heeft daarover nog niet beslist.

Capelle aan den IJssel is de eerste regio waar Ziggo begint met het afsluiten van analoge radio over de kabel. Welke regio's daarna volgen is nog niet bekend, maar de provider wil eind dit jaar de techniek in heel Nederland uitgefaseerd hebben. De provider blijft wel digitale radio over de kabel aanbieden. Door het verwijderen van analoge radio komt er frequentieruimte op de kabel vrij.

Het gaat om de frequentieruimte van 87,5 tot 107,9MHz, bevestigt Ziggo-woordvoerder Gerjan van der Laan tegenover Tweakers. Lage frequenties worden veelal gebruikt voor upload, maar Ziggo bekijkt nog waar de vrijgekomen ruimte precies voor ingezet zal worden. Of de uploadsnelheid omhoog gaat, kan de woordvoerder nog niet bevestigen. "Ziggo kijkt naar de behoefte van klanten en past daarop zijn abonnementen aan", aldus van der Laan.

Eind vorig jaar bevestigde Ziggo al te stoppen met analoge radio. Op een pagina met uitleg over het uitschakelen van analoge radio schrijft Ziggo dat de vrijgekomen frequentieruimte onder andere gebruikt kan worden voor Docsis 3.1. Daarmee biedt de provider momenteel zijn 1GB/s-verbinding aan. De maximale uploadsnelheid is daarbij 50Mbit/s. Ziggo gaf eind 2019 aan dat hogere uploadsnelheden pas te verwachten zijn met de komst van de 10Gbit/s-upgrade van Docsis 3.1.