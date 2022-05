Vlaamse overheid zet 'vaccinatieteller' online

De Vlaamse regering heeft een website online gezet waarmee het aantal coronavaccinaties wordt bijgehouden. Op laatjevaccineren.be geeft de overheid voorlichting over vaccinaties, maar kunnen zorginstellingen nu ook het aantal uitgedeelde prikken doorgeven.

De website laatjevaccineren.be bevat nu ook een 'vaccinatieteller'. Daarop is te zien hoeveel Vlamingen tot nu toe zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De cijfers kunnen per provincie worden gesplitst, of zelfs per stad. Het gaat nu om de cijfers van bewoners en personeelsleden van woonzorgcentra. Dat is op moment de groep die als eerste wordt gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Later deze maand volgen ook werknemers van ziekenhuizen. Die data wordt dan ook toegevoegd aan de vaccinatieteller.

De website en de vaccinatieteller zijn gebouwd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De zorginstantie waarschuwt dat de cijfers in de teller mogelijk geen compleet beeld geven. Zorginstellingen moeten via een website van het Agentschap de cijfers over hun vaccinatieprogressie zelf indienen. Mogelijk lopen de cijfers daardoor achter op de officiële cijfers die de Vlaamse overheid ook gebruikt, die via het centrale Vaccinnet afkomstig zijn.

In Nederland worden de cijfers door het RIVM geregistreerd en inmiddels ook online gepubliceerd. Daar is nu nog geen dashboard voor zoals in België. Op termijn worden die gegevens als open data aangeboden op sites van de Rijksoverheid, en op het coronadashboard. Op Twitter houdt Nederlander Yorick Bleijenberg cijfers over coronavaccinaties in Nederland bij.

Update: er is een stuk toegevoegd over Nederlandse vaccinatiecijfers.