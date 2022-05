Team achter Skyrim-mod Enderal: Forgotten Stories gaat eigen game maken

De modders achter de Skyrim-mod Enderal werken aan een eigen spel. De makers stoppen met de Elder Scrolls-mod en willen zich richten op een commerciële game. Details daarover zijn op dit moment nog niet bekend.

SureAI, het team achter Enderal: Forgotten Stories, schrijft in een forumpost dat het stopt met de ontwikkeling van de mod. Patch 1.6.4.0 is sinds dit weekend te downloaden, maar dat wordt de laatste patch voor Enderal. "SureAI werkt momenteel aan een nieuw, commercieel project dat we hopelijk dit jaar kunnen aankondigen", schrijven de ontwikkelaars. De makers geven daar verder geen details over vrij. Ook op sociale-mediakanalen staan nog geen details. Door de extra tijd die het nieuwe project kost, komen er geen nieuwe patches meer voor Enderal uit.

Enderal: Forgotten Stories is veruit de populairste mod voor Skyrim. De game is honderdduizenden keren gedownload en heeft zelfs een eigen Steam-pagina. De game is gebaseerd op de laatste Elder Scrolls-game, maar heeft een eigen verhaal, lore en een aangepast skillsysteem en andere mechanics.