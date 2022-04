Microsoft neemt Bethesda over voor 7,5 miljard dollar

Microsoft heeft Bethesda en alle bijbehorende gamestudio's overgenomen. Microsoft krijgt met de overname franchises zoals Doom, Fallout, Wolfenstein, Quake, The Elder Scrolls en Dishonored in handen. De studio's worden toegevoegd aan Xbox Game Studios.

Microsoft heeft een overeenkomst bereikt om ZeniMax Media over te nemen, het moederbedrijf van Bethesda Softworks waar alle gamestudio's onder vallen. Microsoft betaalt 7,5 miljard dollar voor de overname, omgerekend zo'n 6,4 miljard euro. Naar verwachting is de overname halverwege volgend jaar volledig afgerond.

Bethesda is zowel uitgever als ontwikkelaar van tal van games en heeft in totaal 2300 werknemers bij diverse studio's. Die worden allemaal onderdeel van Microsoft. Het gaat om studio's als id Software, Arkane en MachineGames. Het zijn de studio's die in de afgelopen jaren onder de Bethesda-vlag games maakten in franchises als The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Quake, Dishonored, Prey, Starfield en meer.

Microsoft brengt al zijn eigen games uit via Game Pass voor Xbox en Windows, dus dat betekent dat alle nieuwe games in de genoemde franchises ook als onderdeel van het abonnement beschikbaar komen voor consoles en de pc. Of dat ook voor bestaande games geldt, is niet zeker. Microsoft stelt dat Bethesda al vroeg zijn Game Pass-abonnement ondersteunde. Diverse Bethesda-games waren of zijn ook al beschikbaar via het abonnement.

Microsoft maakt de overname bekend een dag voordat de Xbox Series X en S te bestellen zijn. Die consoles zijn vooruit te bestellen vanaf dinsdagochtend 9:00 uur Nederlandse tijd. Microsoft zet sterk in op zijn Game Pass-abonnement om gamers aan zich te binden. Tweakers schreef daar vorige week over in een preview van de next-genconsoles.