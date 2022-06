Gerucht: Microsoft wil Japanse gamestudio's overnemen

Microsoft zou overnamegesprekken voeren met verschillende Japanse ontwikkelstudio's. Het is niet bekend om welke studio's het gaat en hoe vergevorderd de gesprekken zijn. Met eventuele overnames zou Microsoft het aandeel van Xbox in Japan willen vergroten.

Verschillende Japanse studio's geven aan dat ze benaderd zijn door Microsoft, schrijft Bloomberg. Inhoudelijke details geven de studio's niet en ze willen ook niet bij naam genoemd worden. In een reactie zegt Microsoft dat overnames een mogelijkheid zijn, maar dat er momenteel niets is aan te kondigen.

Microsoft zou er hard aan werken om meer voet aan de grond te krijgen in Japan met zijn Xbox-consoles. Bloomberg citeert cijfers van het Japanse tijdschrift Famitsu, waarin staat dat van de consoleverkopen in het land dit jaar slechts 0,1 procent een Xbox was. De PlayStation 4 is goed voor 10,1 procent en de overige 89,8 procent van de verkopen bestaat uit Nintendo Switch-consoles.

Sony zou juist minder focussen op Japan en zich meer op Amerika richten, omdat daar meer PlayStation-omzet vandaan komt. Van de PlayStation 4 zijn in Japan minder exemplaren verkocht dan van de voorganger. De Xbox Series X en S verschijnen bij de release op 10 november meteen in Japan. De Xbox One kwam pas een jaar na het verschijnen in de Verenigde Staten uit in het land.

Microsoft heeft in de afgelopen jaren de banden met diverse Japanse ontwikkelstudio's al aangehaald. Games die eerder alleen op Sony's PlayStation verschenen, zoals die uit de Yakuza- en Final Fantasy-series zijn nu ook beschikbaar voor Xbox-consoles. Een aantal van die games zijn ook inbegrepen bij het Game Pass-abonnement.

De Japanse ontwikkelaar Koei Tecmo, bekend van Dead or Alive, Dynasty Warriors en Nioh, overweegt ook om meer games voor Xbox-consoles uit te brengen, als Microsoft interesse blijft tonen in Japan. Dat zegt een topman van de studio tegen Bloomberg.

Microsoft is zijn eigen ontwikkelstudio's de laatste jaren flink aan het uitbreiden. In september kondigde de Xbox-fabrikant de overname van Bethesda aan. Daarmee krijgt Microsoft gamefranchises als The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Quake, Dishonored, Prey, Starfield en meer in handen. Sinds 2018 nam Microsoft ook Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games, Obsidian Entertainment en inXile Entertainment over.