Microsoft heeft meer dan 15 miljoen Xbox Game Pass-abonnees

Er zijn meer dan 15 miljoen Xbox Game Pass-abonnees, meldt Microsoft. De teller stond een halfjaar geleden nog op 10 miljoen gebruikers. Dat betekent dat de gameabonnementsdienst van Microsoft dit jaar een flinke groei heeft doorgemaakt.

Microsoft maakte het aantal van meer dan vijftien miljoen abonnees bekend in de aankondiging van de overname van Bethesda, waar een bedrag van 7,5 miljard dollar mee gemoeid is. Aangezien Microsoft al zijn eigen games beschikbaar maakt via de Game Pass voor Xbox en Windows, zullen hoogstwaarschijnlijk ook alle nieuwe games uit de stal van Bethesda onderdeel worden van de abonnementen. Het gaat dan onder meer om games uit franchies als The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom en Quake. Of ook de bestaande games uit deze gamereeksen onderdeel worden van de Game Pass, is niet bekend. In ieder geval zijn en waren al de nodige Bethesda-games onderdeel van de Game Pass.

Eind april bleek tijdens de presentatie van de toenmalige Microsoft-kwartaalcijfers dat er tien miljoen Xbox Game Pass-abonnees waren. Het huidige aantal van meer dan vijftien miljoen betekent dat er in ongeveer een halfjaar vijf miljoen abonnees zijn bijgekomen. Deze abonnementsdienst voor games bestaat sinds de zomer van 2017.

Met de dienst krijgen leden toegang krijgen tot een selectie van meer dan honderd Xbox-games voor 10 euro per maand. Voor 13 euro per maand is er de variant Xbox Game Pass Ultimate, waar ook het Xbox Live-abonnement om online te spelen bij is inbegrepen. Het Game Pass-abonnement voor pc is inmiddels uit de bètafase, waardoor dit abonnement niet langer 4 maar 10 euro per maand kost. Deze prijsverhoging volgde nadat Microsoft onlangs bekendmaakte dat EA Play wordt geïntegreerd met het Game Pass-abonnement voor pc.