Netgear brengt Nighthawk XR1000-gamingrouter met Wi-Fi 6 uit voor 379 euro

Netgear heeft de prijs bekendgemaakt van de onlangs aangekondigde, op gamers gerichte XR1000-router. Het apparaat krijgt een adviesprijs van 379 euro en kenmerkt zich onder meer door de ondersteuning van Wi-Fi 6 en versie 3.0 van het DumaOS-dashboard.

Netgear heeft al langer routers in zijn assortiment die Wi-Fi 6 ondersteunen, maar volgens de fabrikant is de nieuwe Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 AX5400 de eerste op gamers gerichte router waar dat voor geldt. Het apparaat beschikt over vier afneembare antennes en is voorzien van een triplecoreprocessor waarbij de kernen op 1,5GHz draaien.

Als onderdeel van de Nighthawk Pro Gaming-serie moet deze router bij de verdeling van het draadloze internetverkeer de latency bij gaming beperken. Daarbij benadrukt Netgear de toegevoegde waarde van het DumaOS 3.0-dashboard. Hiermee wordt het netwerk gemonitord en kunnen gebruikers bandbreedte toekennen per apparaat of toepassing. Zo is bijvoorbeeld prioriteit te geven aan het verkeer voor aangesloten gameconsoles.

De XR1000 is voorzien van versie 3.0 van DumaOS. Net als bij eerdere versies is de geofencing-functie aanwezig. Dat is een filter waarmee spelers kunnen kiezen met welke gameserver verbinding moet worden gemaakt. Verder is er een overzichtskaart beschikbaar om te zien waar de gameservers zich in de wereld bevinden en welke ping daarbij hoort.

De router beschikt over een enkele USB 3.0-aansluiting en heeft vijf gigabitethernetpoorten, waarvan een WAN-poort. Deze poorten gaan tot 1000Mbit/s. De fabrikant meldt dat de XR1000 online beschikbaar komt voor een adviesprijs van 379 euro.