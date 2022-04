Microsoft brengt bèta van nieuwe Xbox-app voor Android met remote play uit

Microsoft heeft een publieke bètaversie van een volledig nieuwe Xbox-app voor Android uitgebracht. Via de app is de remote play-functie, om games vanaf een Xbox-console lokaal te streamen naar een Android-apparaat, beschikbaar voor alle gebruikers.

Remote play is de functie die Microsoft eerder Console Streaming noemde in een previewfase. Daarmee kunnen gebruikers Xbox-games draaien op hun console en die spelen op een Android-apparaat. Dat werkt via streaming over een lokaal netwerk. De functie was voorheen enkel beschikbaar voor Xbox Insiders, maar in de publieke bètaversie van de nieuwe Android-app is die voor iedereen te gebruiken. Er is geen bètaversie voor iOS beschikbaar.

Microsoft gaat de vernieuwde Xbox-app ook inzetten bij het installatieproces van de Xbox Series X en S. Volgens Microsoft kunnen gebruikers met de app inloggen en instellingen aanpassen terwijl de console updates binnenhaalt. Daarmee zou het installatieproces sneller moeten verlopen. Eenmaal ingesteld, kan de app gebruikt worden om games te installeren of te verwijderen en als afstandsbediening.

Ook is het mogelijk om Xbox-notificaties te ontvangen in de app en te chatten met vrienden. Verder komen er nieuwe mogelijkheden voor het delen van opgenomen gameplayclips. De vernieuwde Xbox-controller heeft daar een knop voor.

De nieuwe app is van de grond af aan opnieuw ontworpen en krijgt de nieuwe interface die Microsoft in augustus toonde. Die interface komt ook naar consoles en pc; alle Xbox-apparaten moeten daarmee gelijkgetrokken worden. Het nieuwe ontwerp moet beschikbaar zijn als de Xbox Series X en S in november uitkomen.