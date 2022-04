Microsoft toont lijst van 150 games die zijn te streamen met Game Pass Ultimate

Microsoft heeft bekendgemaakt welke 150 games zijn te streamen naar Android met het Game Pass Ultimate-abonnement. De functie om games te streamen naar mobiele apparaten is vanaf dinsdag beschikbaar. Minecraft Dungeons krijgt touchbediening.

Zodra de streamingfunctie beschikbaar is, zijn er 150 games te spelen, meldt Microsoft. Het gaat om recente titels van eigen studio's, zoals Tell Me Why, Grounded en Forza Horizon 4, maar ook om games van andere uitgevers, zoals Untitled Goose Game en Destiny 2. Het aanbod van games die zijn te streamen, zal afwisselen in de loop van de tijd, net als bij het reguliere aanbod op Game Pass, aldus Microsoft.

De meeste games moeten gespeeld worden met een controller. Dat kan bijvoorbeeld door een Xbox-controller via bluetooth aan een Android-smartphone te koppelen. Microsoft wil games ook voorzien van touchbediening en is daarmee begonnen in Minecraft Dungeons. Die game zal vanaf dinsdag beschikbaar zijn om te streamen, inclusief touchbediening.

Microsoft heeft eerder al touchbediening voor Gears 5 gedemonstreerd en bètatesters konden Hellblade: Senua's Sacrifice al spelen via streaming met touchbediening. Vermoedelijk voegt Microsoft in de komende tijd touchbediening toe als optie voor meer games, maar concrete details daarover geeft het bedrijf niet.

Later dit jaar komen er ook geselecteerde games van EA Play beschikbaar voor cloudgaming. Microsoft kondigde vorige week aan dat het EA Play-abonnement onderdeel wordt van Game Pass Ultimate en Game Pass voor de pc.

Cloudgaming is alleen beschikbaar voor leden van Xbox Game Pass Ultimate. Dat abonnement kost 13 euro per maand. Voorlopig blijft cloudgaming een bètafunctie van Game Pass. Eerder was de dienst al beschikbaar via een gesloten bèta, onder de noemer Project xCloud. Microsoft heeft de dienst nooit een nieuwe naam gegeven. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een preview van xCloud.

Games kunnen alleen naar Android-apparaten gestreamd worden. Microsoft was wel van plan om een iOS-versie van zijn streamingapp uit te brengen, maar restricties van Apple houden dat tegen. Nieuwe regels bieden mogelijk een opening, maar Microsoft reageerde daar negatief op. Volgens het bedrijf zorgen de regels voor een 'slechte ervaring'.