Rainbow Six Siege komt uit voor Android via cloudfunctie van Xbox Game Pass-abo

Rainbow Six Siege komt beschikbaar voor Android als onderdeel van de cloudgamingfunctie van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. De game komt ook beschikbaar voor Xbox One-consolebezitters die een regulier Xbox Game Pass-abonnement hebben.

Microsoft zegt dat Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vanaf donderdag onderdeel wordt van de Xbox Game Pass voor consoles en vanaf die datum is de game ook beschikbaar voor bezitters van Android-apparaten die het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement hebben afgenomen. Het schietspel lijkt vooralsnog niet beschikbaar te komen voor de pc-versie van het Game Pass-abonnement, aangezien Microsoft bewust consoles noemt en niets over het pc-abonnement zegt.

Ruim een maand geleden toonde Microsoft al een lijst van 150 games die naar Android-apparaten zijn te streamen met het Game Pass Ultimate-abonnement. Rainbow Six Siege stond daar toen nog niet bij. De meeste games moeten gespeeld worden met een controller, bijvoorbeeld door een Xbox-controller via bluetooth met een Android-smartphone te verbinden. Deze mogelijkheid van cloudgaming staat alleen open voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees; dit abonnement kost 13 euro per maand. Deze clouddienst voor games was eerder al beschikbaar via een gesloten bèta, wat toen nog de naam Project xCloud droeg.