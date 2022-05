Microsoft geeft tien games touchbediening voor Game Pass-streaming op Android

Microsoft heeft tien nieuwe spellen aangekondigd die vanaf vandaag ondersteuning voor touchbediening krijgen. Het gaat onder meer om Hellblade: Senua's Sacrifice en Slay The Spire. Met de touchcontrols zijn de spellen zonder Xbox-controller te spelen.

Van de tien spellen is volgens Microsoft Hellblade: Senua's Sacrifice het enige waarvoor het de game zelf heeft aangepast, in samenwerking met ontwikkelaar Ninja Theory. De knoppen zijn bij Hellblade geïntegreerd in het spel en passen zich aan het scenario en de verschillende gamemodi aan. Daardoor zullen de controls volgens Microsoft gedurende het spel veranderen, afhankelijk van hoe de speler door de game beweegt.

Bij alle andere spellen heeft Microsoft het spel zelf niet aangepast, maar alleen de bediening toegespitst voor het specifieke spel. Zo krijg je bij Hotshot Racing een throttle-touchknop, een stuur en een handremknop. Microsoft heeft daarnaast nieuwe icoontjes gemaakt, die onder meer 'spring' en 'ontwijk' moeten weergeven. Zo moet het voor spelers duidelijker zijn wat de knoppen doen, ook als ze het spel nooit eerder hebben gespeeld.

De digitale knoppen zijn volgens Microsoft instelbaar, waarbij gebruikers zelf kunnen kiezen waar de knoppen op het scherm verschijnen. Microsoft zegt dat er meer titels met touchbediening op het Game Pass Ultimate-abo beschikbaar moeten komen, zonder verdere details te geven. Minecraft Dungeons is het eerste spel dat de touchscreenondersteuning kreeg. Voor de aanraakbediening ontwikkelde Microsoft de Touch Adaptation Kit.

Het streamen van games naar Android-telefoons is onderdeel van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement, van 13 euro per maand. Deze functie zit nog in bèta en werkt vooralsnog alleen met Android-telefoons. Eerder demonstreerde Microsoft de touchbediening voor Gears 5. De 140 andere games die gestreamed kunnen worden. zijn alleen met een controller te spelen.