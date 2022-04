Game Pass-abonnement voor pc komt uit bèta en prijs gaat naar 10 euro per maand

Over een week verhoogt Microsoft de prijs van het Xbox Game Pass-abonnement voor pc-games naar 10 euro per maand. Dat gebeurt vanaf 17 september; momenteel geldt nog de introductieprijs van 4 euro per maand.

De prijsverhoging volgt nadat Microsoft bekendmaakte dat EA Play wordt geïntegreerd met het Game Pass-abonnement voor pc. Tot nu toe kostte Game Pass voor pc 4 euro per maand, maar dat ging om een introductieprijs tijdens de bètaperiode, waarvan Microsoft al eerder zei dat die zou wijzigen.

Op Twitter bevestigt Microsoft dat het pc-abonnement van Game Pass vanaf volgende week uit de bètafase wordt gehaald en daarmee gaat dus ook de prijs omhoog. Op de Xbox-site is te zien dat het gaat om meer dan een verdubbeling van de prijs, naar 10 euro per maand. Gebruikers die al een Game Pass-abonnement hebben afgesloten voor 4 euro per maand, blijven dat bedrag betalen tot de volgende betaalperiode.

Woensdag maakte Microsoft bekend dat het EA Play-abonnement onderdeel wordt van het Game Pass-abonnement voor pc en voor Game Pass Ultimate, zonder extra kosten. Het abonnement van EA kost bij die uitgever los ook 4 euro per maand.

Via het Game Pass-abonnement krijgen gamers toegang tot een bibliotheek van meer dan honderd games, die lokaal geïnstalleerd moeten worden. Microsoft brengt alle games van zijn eigen studio's direct uit via het abonnement, waaronder titels als Flight Simulator en de Halo-games. Daarnaast sluit Microsoft deals met andere uitgevers. Geregeld worden er nieuwe games toegevoegd en veel games verdwijnen na een bepaalde periode ook weer.

Microsoft heeft drie verschillende Game Pass-abonnementen: voor pc, voor consoles en een Ultimate-variant, die beiden combineert en daarnaast ook cloudgaming en Xbox Live Gold bevat.

Update, 9:36: Het bedrag van 4 euro per maand geldt tot de volgende betaalperiode en niet zolang het abonnement loopt. Het artikel is hierop aangepast.