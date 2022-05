Microsoft draait prijsverhoging Xbox Live Gold terug

Microsoft heeft de prijsverhoging van Xbox Live Gold, die neerkwam op een verdubbeling, teruggedraaid. Bovendien is Xbox Live Gold vanaf ergens in de komende maanden niet meer nodig voor free-to-play-games.

Microsoft stelt dat het 'een fout heeft gemaakt' met de prijsverhoging en dat spelers 'dat terecht lieten weten' aan het bedrijf. Microsoft draait de prijzen terug naar het niveau waar ze op zaten, dus minimaal 60 dollar per jaar. De prijswijziging was nog niet doorgewerkt naar de eurolanden. Met de wijziging aan free-to-play-games brengt Microsoft de dienst op een lijn met PSN en Nintendo Switch Online, waarbij gratis games ook niet een betaald lidmaatschap vereisen.

Microsoft stelde bij de verhoging dat de prijs van dienst jarenlang niet aangepast was, in sommige landen zelfs tien jaar lang niet. Sony's tegenhanger PlayStation Plus is echter hetzelfde geprijsd op jaarbasis. Mogelijk wilde Microsoft met de prijsverhoging mensen overtuigen om Xbox Games Pass Ultimate te nemen; de prijs daarvan is 15 dollar per maand en bevat ook Xbox Live Gold.