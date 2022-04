EA Play-gameabonnement wordt deel Xbox Game Pass Ultimate en Game Pass voor pc

Microsoft gaat Xbox Game Pass Ultimate-abonnement en het goedkopere Game Pass-pc-abonnement uitbreiden met de integratie van EA Play. Dat is een soortgelijke dienst waarmee Game Pass-abonnees zonder extra kosten toegang krijgen tot EA-games.

Microsoft meldt dat de integratie van EA Play alleen geldt voor het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement en voor het Game Pass-abonnement voor de pc. De integratie is dus niet aan de orde voor het reguliere Xbox Game Pass-abonnement voor Xbox-consoles. Het is nog niet duidelijk wanneer de samenvoeging van deze twee abonnementen precies beschikbaar komt. Microsoft zegt dat dat het geval is vanaf de feestdagen, wat doorgaans betekent voor het einde van november.

Door deze samenwerking krijgen Xbox Game Pass Ultimate-abonnees de mogelijkheid om zonder extra kosten te kiezen uit meer dan zestig titels van Electronic Arts. Tot nu toe moesten geïnteresseerden daarvoor een apart abonnement bij EA afsluiten. Met EA Play komen er populaire titels van de uitgever beschikbaar, zoals FIFA 20, Titanfall 2 en Need for Speed Heat. Ook de titels uit reeksen als Battlefield, Mass Effect, Skate en The Sims zijn beschikbaar. EA Play biedt geen volledige toegang tot de nieuwste EA-games, maar biedt wel probeersessies voor nieuwe titels, voor de duur van tien uur. Op een later moment zullen die titels ook onderdeel worden van het beschikbare aanbod. Daarnaast komen er kortingen op digitale content, zoals dlc.

Xbox Game Pass Ultimate geeft voor 13 euro per maand zowel op de Xbox One als de pc toegang tot een grote catalogus aan gratis te spelen games, die nog wel eerst geïnstalleerd moeten worden. Daar zit het Xbox Live Gold-gedeelte ook bij, zodat het spelen van multiplayer ook mogelijk is. Doordat Xbox Game Pass Ultimate vanaf 15 september cloudgaming via Android krijgt, kunnen sommige EA-titels op termijn ook vanaf een Android-smartphone gespeeld worden. Dat geldt niet voor alle games, zegt Microsoft.

De integratie van EA Play geldt ook voor het losstaande Game Pass-abonnement voor de pc, dat nog in bèta zit en 4 euro per maand kost. Dat is opvallend, want EA Play kost voor de pc ook 4 euro. Gamers die daar gebruik van maken, kunnen dus overstappen naar Game Pass en voor hetzelfde geld toegang tot meer games krijgen. Microsoft zou de prijs van het pc-abonnement wel kunnen verhogen, als het uit de bètafase gaat.

EA Play is de nieuwe naam waarin de uitgever zijn voormalige diensten EA Access en Origin Access heeft samengevoegd. De abonnementsvorm Origin Access Premier wordt omgezet naar EA Play Pro. Dit is het duurdere, op de pc gerichte abonnement, waarbij gebruikers ook meteen toegang hebben tot de nieuwste EA-titels.