Need for Speed Hot Pursuit Remastered met crossplay komt volgende maand uit

EA brengt volgende maand een remaster uit van Need for Speed Hot Pursuit uit 2010. De Xbox-, PlayStation- en pc-versie van de game komen als eerste uit. Een versie van de Switch volgt later. De game ondersteunt crossplay en bevat alle dlc's uit het origineel.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered verschijnt op 6 november voor de PlayStation 4, de Xbox One, en de pc. De versie voor de Nintendo Switch volgt een week later op 13 november, staat op de website van EA. De game wordt gemaakt door de originele ontwikkelaar Criterion, in samenwerking met Stellar Entertainment. Die studio's waren ook verantwoordelijk voor de remaster van Burnout Paradise. De remaster bevat alle dlc die voor de originele game uitkwam. Het gaat volgens EA om dertig challenges die voor zeker zes uur extra gameplay zorgen.

De multiplayermodus wordt crossplatform, waardoor spelers ook tegen tegenstanders of met vrienden op andere consoles kunnen spelen. Ook de Autolog-feature, waarmee het mogelijk is scores van vrienden in bepaalde challenges te zien, is via crossplay te gebruiken.

Het grafisch opgepoetste spel draait op de PlayStation 4 Pro en Xbox One X in 4k met 30fps, of in 1080p met 60fps. De reguliere PS4 en Xbox One draaien de game in 1080p op 30fps. Dat geldt ook voor de Nintendo Switch in dockmodus. Bij de handheldmodus draait het spel in 720p met 30fps. De pc-versie is verkrijgbaar op Steam en via EA Origin voor 30 euro. De consoleversies kosten 40 euro.