EA laat Need for Speed-games weer maken door Burnout-ontwikkelaar Criterion

EA verplaatst de ontwikkeling van Need for Speed-games van het Zweedse Ghost Games naar Criterion in Engeland. Criterion maakte eerder al een aantal NFS-games en is ook de maker van de Burnout-serie. Ghost Games wordt opgedoekt.

Volgens gamesindustry.biz wil EA zijn Zweedse studio Ghost Games hernoemen naar EA Gothenburg en er een 'ontwikkelaarshub' van maken, die alleen nog helpt bij de ontwikkeling van games door andere studio's. EA wil de Ghost Games-ontwikkelaars die aan de laatste vier Need for Speed-games hebben gewerkt overplaatsen naar Criterion. Dertig banen zouden echter verloren gaan, bevestigt EA tegenover de site.

Uitgever EA zegt moeite te hebben om geschikt talent te vinden in Zweden voor het werk aan de racegames. Daarom wil het bedrijf de ontwikkeling weer terugbrengen bij Criterion, dat in Guilford in Engeland is gevestigd. In die regio zijn veel gamestudio's actief.

Criterion is met name bekend van zijn Burnout-racegames. In 2010 maakte de studio al Need for Speed: Hot Pursuit en ook Need for Speed: Most Wanted uit 2012 is afkomstig van Criterion. In het jaar daarna verplaatst EA veel werknemers van Criterion naar Ghost Games en sindsdien liet het die Zweedse studio de NFS-games maken.

In de afgelopen jaren heeft Criterion vooral bijgestaan bij de ontwikkeling van grote EA-games zoals Star Wars: Battlefront, Battlefront II en Battlefield V. Zo is de studio verantwoordelijk voor het battleroyale-gedeelte van laatstgenoemde game. EA geeft de studio nu de taak om Need for Speed naar de 'volgende generatie' te brengen.