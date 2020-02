Canon brengt EOS 850D-spiegelreflexcamera eind april uit voor 920 euro

Canon heeft de EOS 850D-dslr aangekondigd, de opvolger van de EOS 77D en 800D uit 2017. Het nieuwe toestel heeft wederom een 24,2-megapixelsensor van het aps-c-formaat, maar krijgt een nieuwe beeldprocessor en een 4k-filmfunctie.

De Canon EOS 850D haalt dankzij de Digic 8-beeldprocessor een fotografeersnelheid van 7 beelden per seconde en filmen is mogelijk in 4k-resolutie met 25 of 24fps. De cmos-beeldsensor heeft fasedetectiefocuspixels en tijdens het filmen of fotograferen in live view kan oog- en gezichtsdetectie-autofocus ingezet worden.

Het toestel heeft ook een vernieuwd autofocussysteem voor het fotograferen via de spiegel en de optische zoeker. Dat bestaat uit 45 kruislingsgevoelige focuspunten en een meetsensor met 220.000 pixels die betere tracking en gezichtsdetectie mogelijk moet maken.

De 515 gram wegende camera heeft bluetooth en wifi en het kantelbare 3"-lcd aan de achterkant heeft 1,04 miljoen beeldpunten. Canon brengt de EOS 850D op 20 april uit. De losse body kost 920 euro en een kit met EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM-objectief krijgt een adviesprijs van 1020 euro.