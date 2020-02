Canon werkt aan EOS R5-systeemcamera met 8k-filmfunctie

Canon kondigt de ontwikkeling aan van de EOS-R5, een spiegelloze camera die foto's kan maken met 20 beelden per seconde en video kan vastleggen in 8k-resolutie met een nog onbekende framerate. Het toestel krijgt een gestabiliseerde sensor.

Canon geeft nog niet veel details over het nieuwe toestel, zo is de resolutie van de sensor onbekend. Om in 8k-resolutie te filmen is echter een sensor nodig met minimaal 7680x4320 pixels. Camera's in de EOS-R-serie hebben een sensor met 3:2-verhouding, dus een sensor met minimaal 7680x5120 pixels is aannemelijk. Daarmee zou de camera een resolutie van 40 megapixel of hoger krijgen.

Volgens Canon krijgt het toestel een nieuw ontworpen cmos-sensor en die zal beschikken over een mechanisme voor beeldstabilisatie. Huidige EOS R-camera's hebben dat nog niet. De camera kan foto's maken met 20 beelden per seconde in een silent shutter-stand, darabij wordt gebruikgemaakt van een elektronische sluiter. Met de mechnische sluiter is de maximaal fotografeersnelheid 12bps. Het toestel krijgt twee geheugenkaartsleuven.

Canon zegt ook aan zeven RF-objectieven te werken die dit jaar uitkomen. Het gaat onder andere om de RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM-telezoom. Ook komen er twee RF Extenders, met vergroting van 1,4x en 2x. Wanneer de EOS-R5 uitkomt en wat de camera gaat kosten, is nog niet bekend. Canon toont een eerste prototype op een beurs eind februari in Las Vegas.