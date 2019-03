Beste koop: Sony A7 III Zwart Tot dit jaar had Sony weinig concurrentie te duchten met zijn fullframe-systeemcamera's, maar dat is nu veranderd. Dat betekent dat de A7 III niet meer op alle vlakken de beste is in dit prijssegment. Toch is het wel de beste allrounder. De A7 III is wat functionaliteit en bediening betreft nog steeds bij de tijd en loopt op sommige vlakken, zoals oogautofocus, nog altijd voorop. De beste troef is het relatief grote aanbod van lenzen, waarmee de andere fabrikanten nog helemaal aan het begin staan. Prijs bij publicatie: € 2.185,- Nu verkrijgbaar vanaf: € 2.184,78

Momenteel zijn er twee grote ontwikkelingen in de fotowereld. Ten eerste is er sprake van een verschuiving van spiegelreflexcamera's - dslr's - met hun kenmerkende spiegel én systeemcamera's, zonder spiegel. Het weglaten van die spiegel heeft een aantal technische voordelen, zie het artikel Het einde van de spiegel. Denk aan oogautofocus, scherpstelpunten over een hele beeld, een grotere zoeker, meer foto's per seconde, etc. Ten tweede is er langzaam een verschuiving gaande van kleine naar grote sensoren, vooral in het hogere segment boven de 1500 euro. Een grotere sensor biedt meer ruimte voor pixels, dus een hogere resolutie. Er is ook sprake van meer dynamisch bereik, oftewel de ruimte tijdens beeldbewerking om donkere en witte delen te corrigeren. Verder is er een optisch voordeel: met een grotere sensor kun je meer beperkte scherptediepte realiseren in combinatie met lichtsterke lenzen.

Systeemcamera's bestaan al een jaar of tien, maar tot nu toe was Sony - op Leica na - de enige die deze camera's van een fullframesensor voorzag. In 2018 veranderde dat. Dat jaar was een belangrijk omslagpunt in de fotowereld, al duurt het waarschijnlijk nog jaren voordat de impact daarvan echt voelbaar wordt. Canon en Nikon, de marktleiders, kondigden toen aan actief te worden in het hogere segment spiegelloze camera's met een fullframesensor. Tot die tijd werkte Canon aan de EOS M in het aps-c-segment en had Nikon een poging gedaan met de Nikon 1-serie met de, voor een camera met verwisselbare lenzen, relatief kleine 1"-sensor. Ook Panasonic kondigde op de Photokina aan actief te worden met fullframe-systeemcamera's, als high-end alternatief voor zijn microfourthirds-lijn.

De A7-serie systeemcamera met fullframesensor bestaat sinds 2013. Daarmee heeft het merk een voorsprong van vijf jaar wat ontwikkeling van de camera en het aanbod van lenzen betreft. De vraag was hoe de nieuwkomers daarmee om zouden gaan. Zouden ze Sony's fouten uit het verleden weten te vermijden, zoals de kleine accu en het karige lensaanbod, en tegelijk de pluspunten kunnen implementeren, zoals oogautofocus, snelle tracking en video?

Eén belangrijke hobbel hebben de nieuwkomers in ieder geval al genomen: een nieuwe mount. De bestaande spiegelloze mounts waren niet of minder geschikt voor fullframesensors en het gebruik van de dslr-mount was niet handig, omdat dan de afstand tot de sensor gelijk moet blijven om de bestaande lenzen te kunnen gebruiken. Dan zou er amper voordeel zou zijn van het weglaten van de spiegel, omdat op die plek dan een holle ruimte, zonder logische functie, zou ontstaan. In plaats daarvan hebben alle fabrikanten de knoop doorgehakt en meteen voor een nieuwe, grote mount gekozen.

Dat laatste heeft weer een concreet doel; niet alleen passen alle soorten lenzen erop, ook maakt de combinatie van een grote lensmount en een positie dicht bij de sensor nieuwe lensontwerpen mogelijk. Het licht hoeft minder af te buigen en dat kan leiden tot minder vignettering, kleurschifting en onscherpte, vooral in de hoeken. Oftewel, nieuwe lenzen voor deze mounts kunnen in theorie optisch beter presteren dan die van de dslr-generatie.

Met zo'n compleet nieuw cameraontwerp kun je alle kanten op. Het is dan ook interessant om te zien dat de camerafabrikanten hier heel anders mee omgaan. Maak je zo'n camera nu klein en compact of kies je voor een grote grip? Kies je voor een grote of een kleine accu? Is er een gestabiliseerde sensor of blijft het bij lensstabilisatie? Wordt gebruikgemaakt van unieke systeemcamerafeatures, zoals oogautofocus? En hoe zit het met dubbele kaartsloten, het type geheugenkaart, de autofocus, videofuncties, een kantelbaar en/of uitklapbaar scherm, de bediening en het lensaanbod?

Kortom, het was de hoogste tijd om de producten van de vier camerafabrikanten naast elkaar te zetten en te vergelijken. We richten ons hierbij op de 'betaalbare' fullframesysteemcamera's van tussen de 2000 en 2500 euro: de Canon EOS R, Nikon Z6, Panasonic S1 en Sony A7 III.