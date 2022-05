Nikon Z5-systeemcamera met fullframesensor kost 1599 euro

Nikon presenteert de Z5-systeemcamera, een goedkoper alternatief voor de Z6 en Z7. Het nieuwe model heeft net als de Z6 een 24-megapixelsensor van het fullframeformaat, maar het is een andere sensor en geen bsi-cmos. Nikon komt ook met een compact 24-50mm-objectief.

De Nikon Z5 heeft dezelfde Z-vatting, ingebouwde beeldstabilisatie en autofocus als de duurdere Z6. Ook is de behuizing grotendeels vergelijkbaar. De nieuwe Z5 heeft een chassis dat deels van kunststof is gemaakt en aan de bovenkant zit geen schermpje, maar alleen een draaiwiel. Net als de duurdere modellen is de Z5 wel afgedicht tegen stof en vocht. Nikon geeft de camera een oledzoeker met 3,7 miljoen beeldpunten en een 3,2"-kantelscherm. Er zitten twee sd-kaartsleuven in de camera. De Z6 en Z7 gebruiken xqd-kaarten en hebben maar één kaartslot

In de camera zit een 24,3-megapixelsensor van het fullframeformaat. De Z5 heeft een reguliere cmos-sensor, terwijl de duurdere modellen van een bsi -cmos zijn voorzien. Ook ligt er ligt minder nadruk op de filmfunctie van de Z5. Het toestel kan wel filmen in 4k-resolutie met maximaal 30fps, maar daarbij wordt een 1,7x-crop gebruikt van de sensor. De duurdere modellen kunnen de hele sensor inzetten bij het filmen in 4k.

Samen met de camera presenteert Nikon een compact zoomobjectief; de Nikkor-Z 24-50mm f/4-6.3. Nikon bundelt die in een set met de camera voor een adviesprijs van 1899 euro. Deze kit is vanaf 27 augustus te koop. Het 24-50mm-objectief verschijnt ook los voor 479 euro. Een prijs voor de losse camerabody noemt Nikon niet, maar winkels bieden hem aan voor 1599 euro. De hoger gepositioneerde Nikon Z6 is op het moment van schrijven te koop vanaf 1649 euro.