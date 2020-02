Vijf consumentencamera's rond 1000 euro

In de laatste jaren lag de focus van de grote cameramakers vooral op fullframe-systeemcamera's en de uitbouw van een portfolio bijpassende lenzen. Die camera's en lenzen zijn echter relatief prijzig en dus niet in het bereik van veel hobbyfotografen. Het belangrijkste marktsegment voor consumenten wordt gevormd door betaalbare camera's met een aps-c-sensor en juist die markt werd redelijk verwaarloosd door camerafabrikanten, op Fujifilm na. Is het tij nu gekeerd?

Camera's in dit segment zijn nog steeds populair. De sensor is weliswaar kleiner dan 35mm-fullframe, maar de kwaliteit is alsnog stukken beter dan die van de sensoren van smartphones en de meeste compactcamera's. Bovendien kun je lenzen wisselen, die ook nog eens een stuk betaalbaarder zijn dan hun fullframe-equivalenten doordat er minder glas nodig is. Toch verschillen het aanbod en het beleid nogal per camerafabrikant.

Fujifilm is, samen met Panasonic, eigenlijk de enige fabrikant met een ruim aanbod bijpassende lenzen voor alle mogelijke doeleinden. Dat is ook te danken aan het feit dat Fujifilm zich alleen op aps-c richt en geen fullframecamera heeft. Sony, Canon en Nikon hebben wel beide typen in het assortiment en moeten daardoor hun investeringen en focus verdelen. Nikon heeft onlangs zijn Z-lijn uitgebreid met de Z 50 met aps-c-sensor. Daardoor past het dezelfde strategie toe als bij zijn dslr's; er zijn aps-c-lenzen, maar fullframeobjectieven zijn ook bruikbaar en mede daardoor is er altijd een upgradepad naar een fullframecamera. Sony hanteert van het prille begin dezelfde strategie, maar lijkt in de praktijk vooral oog te hebben voor de ontwikkeling van fullframelenzen. Canon vaart een iets andere koers en heeft twee verschillende mounts: een voor aps-c en een voor fullframe, die onderling niet uitwisselbaar zijn. Daarnaast zijn er nog twee verschillende lenssystemen voor de EF(S)-mount, waardoor de aandacht flink moet worden verdeeld. Panasonic en Olympus hebben geen aps-c-sensor, maar houden vast aan een wat kleinere 4:3-mft-sensor, die al sinds 2008 bestaat. Panasonic heeft sinds kort wel een aparte lijn fullframecamera's en -lenzen, die niet uitwisselbaar zijn. Beide fabrikanten hebben een zeer uitgebreid arsenaal bijpassende mft-lenzen.

In deze round-up vergelijken we vijf recente camera's die inclusief kitlens tussen de 900 en maximaal 1200 euro kosten. Daarbij zitten de hagelnieuwe Nikon Z 50 en de recente Canon M6 Mark II met losse, optionele evf. De Fujifilm X-T30, Sony A6400 en Panasonic G90 zijn ook allemaal in 2019 aangekondigd. Bij Sony kozen we voor de A6400, omdat deze wat specificaties betreft beter aansluit dan de goedkopere A6100. De A6600 is juist weer te duur. We hadden ook de Olympus E-M10 III geselecteerd voor onze test, maar Olympus kon deze niet op tijd leveren.

In deze round-up beoordelen we de vijf camera's op hun functies en mogelijkheden, bediening, prijs-prestatieverhouding en beeldkwaliteit.