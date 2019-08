Sony heeft zich de laatste jaren vooral gericht op zijn fullframecamera's, zoals de A7-serie. Dat is te verklaren doordat dit segment in die periode een enorme groeimarkt was en Sony haast moest maken met het uitbrengen van bijpassende fullframelenzen. Dat had wel als gevolg dat het aps-c-segment er een beetje bij hing. Weliswaar zagen we na de A6000 een A6300, A6500 en onlangs de A6400, maar wat lenzen betreft gingen er jaren voorbij zonder nieuwe producten.

Woensdag heeft Sony niet alleen twee nieuwe camera's aangekondigd, maar eindelijk ook nieuwe lenzen. De A6600 is het nieuwe topmodel - met nieuwe accu, verbeterde autofocus en nieuwe videofuncties - en aan de onderkant is er de A6100 als instapper bijgekomen, waarbij weinig op features is beknibbeld. Deze producten liggen in oktober in de winkel, maar wij konden beide camera's en de nieuwe lenzen in Kopenhagen al even aan de tand voelen.

In deze preview bekijken we in hoeverre de A6600 een echt topmodel is, met zijn verbeteringen en grotere accu, En of de kantelbare schermen van beide camera's in de praktijk nuttig zijn, hoe de nieuwe 16-55 f/2.8G en 70-350mm f/4.5-6.3G bevallen en of de prijzen van al dit nieuws te rechtvaardigen zijn. Daarnaast plaatsen we zoals gebruikelijk een reeks testfoto's en video's.