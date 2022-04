Sony brengt compacte Alpha 7C-fullframecamera uit voor 2100 euro

De Sony Alpha 7C, oftewel A7C, is een fullframecamera in een aps-c-jasje voor een prijs van 2100 euro. De camera is los of in een kit beschikbaar met een inklapbaar 28-60mm f/4-5.6-objectief en een kleine externe flitser.

Volgens Sony is de A7C 's werelds kleinste en lichtste fullframecamera. Hij weegt 509 gram, wat een fractie meer is dan de 503 gram wegende A6600 aps-c camera. De vormgeving is ook duidelijk gebaseerd op deze lijn, met een zoeker linksachter op de body en een flitsvoet bovenop. Net als de recent aangekondigde A7S III, waar onlangs een videoreview over verscheen, heeft de A7C een uitklapbare en kantelbare lcd. Bij andere A7-serie camera's kan het scherm alleen naar boven en beneden kantelen en bij de A6600 ook boven de body uitsteken. Bij de A7C klapt hij naar de zijkant, wat in de meeste gevallen veel handiger is, omdat je dan in iedere situatie zicht kunt houden op het scherm.

De camera is voorzien van een 24,2 megapixel-bsi-sensor, een Bionz X-beeldprocessor en bevat 5-assige in-body stabilisatie (ibis), wat goed zou zijn om 5 stops bewegingsonscherpte tegen te gaan. De sensor kan overweg met 100 tot 51.200 iso en is uitbreidbaar tot 50-204.800 iso. De grote NP-FZ100 accu van de A7-serie en A6600 is ook in de A7C te vinden en zou goed zijn voor 680 foto's op een lading met evf en 740 met alleen het lcd.

Het is mogelijk om maximaal 10 foto's per seconde vast te leggen met autofocus en lichtmeting, maar daarnaast is er nog een 8fps-stand met minimale lag in de zoeker en op het lcd-scherm, wat het volgen van een snelbewegende onderwerpen makkelijker moet maken. Het buffergeheugen is groot genoeg voor 223 jpeg-, 115 compressed raw- en 45 uncompressed raw-foto's.

Er zijn 693 fase- en 425 contrastautofocuspunten beschikbaar die volgens Sony dankzij kunstmatige intelligentie in staat zijn onderwerpen te herkennen en deze blijven volgen als de ontspanknop half ingedrukt is of de AF-on-knop gebruikt wordt. Ook gezichts- en oogherkenning is beschikbaar voor tracking, inclusief huisdieren. Als touch tracking is geactiveerd, is het ook mogelijk onderwerpen te volgen die aangetikt worden op het aanraakgevoelige scherm. Het af-systeem zou ook in het donker betrouwbaar moeten blijven werken tot -4 EV.

De A7C kan filmen in 4k en gebruikt daarvoor 6k bronmateriaal dat middels oversampling zonder pixel binning wordt teruggebracht naar 4k, wat meer gedetailleerde beelden zou moeten opleveren. De camera ondersteunt hlg voor hdr en s-log en kan in 1080p met 120fps filmen. In 4k is dat maximaal 30fps.

Bij de A7C wordt optioneel een nieuw ontwikkeld 28-60mm F4-5.6-objectief meegeleverd dat stof- en waterbestendig is. Het gebruikt een lineaire motor voor de autofocus en een intern focusontwerp waarbij de lens niet uitschuift tijdens het scherpstellen. Het gaan om een objectief met een collapsible lensontwerp, dat mechanisch moet worden ontgrendeld. De minimale focusafstand is 30cm in de groothoekstand en 45cm in de 60mm-stand. Het objectief weegt 167g.

Los van de camera en het objectief is er ook een nieuwe flitser aangekondigd. De HVL-F28RM is 12 procent kleiner en 7 procent lichter dan de F32M en eveneens weerbestendig. De flitser kan gekanteld worden in een hoek van 0, 20, 40, 60, 80 en 120 graden en heeft een ingebouwde radiotrigger. Daarmee kan de flitser zelf 15 flitsers of receivers in vijf groepen aansturen binnen een straal van 35 meter.

De kit met de A7C en het 28-60mm objectief komen in oktober op de markt voor een adviesprijs van 2400 euro. Los kost de body 2100 euro en de 26-60mm kitlens 500 euro. De HVL-F28RM flitser wordt in november verwacht voor een adviesprijs van 280 euro.