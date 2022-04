AMD toont ontwerp van Radeon RX 6000-videokaart

AMD heeft een afbeelding van een videokaart uit de Radeon RX 6000-serie getoond. De kaart is voorzien van een heatsink met drie fans en heeft twee 8pins-aansluitingen. Zoals eerder aangegeven krijgen de referentiekaarten geen blower-koeler meer.

AMD heeft een render van een RX 6000-videokaart op Twitter gezet, nadat de kaart eerder op dinsdagavond in Fortnite was te zien. Spelers hebben daarvan screenshots geplaatst. Concrete details over de videokaart geeft AMD nog niet. Het gaat om een videokaart op basis van de RDNA 2-architectuur, die gpu-architectuur wordt ook gebruikt in de PlayStation 5 en de Xbox Series X.

Op die screenshots uit Fortnite is te zien dat de videokaart een usb-c-aansluiting krijgt. Scott Herkelman, topman van de Radeon-afdeling, bevestigt dat. Mogelijk is die bedoeld als VirtualLink-aansluiting, voor het koppelen van vr-headsets met één kabel. De VirtualLink-standaard lijkt echter opgeheven. Nvidia, een van de mede-oprichters, gebruikt de usb-c-poort niet meer op zijn RTX 3000-kaarten. De website van het consortium is niet meer dan een redirect naar Wikipedia.

De koeler is uitgerust met drie ventilatoren. AMD kiest niet meer voor een blower-ontwerp, zoals het bedrijf dat wel deed bij recente videokaarten, waaronder de RX 5000-serie. Begin dit jaar bevestigde AMD al dat de nieuwe kaarten geen blower-koeler meer zouden krijgen. Toen was ook al een teaser van het ontwerp te zien.

Vorige week maakte AMD bekend dat de officiële presentatie van de RX 6000-videokaarten op 28 oktober zal plaatsvinden. Vanaf wanneer de 'Big Navi'-kaarten in de winkels liggen, is nog niet bekend. In maart claimde AMD dat de prestaties per watt met 50 procent worden verbeterd ten opzichte van de huidige generatie Navi-videokaarten.