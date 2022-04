Gerucht: Nvidia komt in oktober met RTX 3060 Ti met 8GB gddr6-geheugen

Nvidia zou van plan zijn om in de tweede helft van oktober een GeForce RTX 3060 Ti-videokaart uit te brengen. Dat zeggen anonieme bronnen van add-in-board-partners tegenover techsite VideoCardz.

De bronnen van VideoCardz melden dat de RTX 3060 Ti gebaseerd is op een GA104-200-gpu met 4864 cuda-cores. Daarmee beschikt de videokaart over 1024 cuda-cores minder dan de RTX 3070, die een GA104-300-gpu heeft. Ook heeft de RTX 3060 Ti volgens de geruchten 152 Tensor-cores en 38 raytracingcores, terwijl de RTX 3070 respectievelijk over 184 en 46 van deze cores beschikt.

De Nvidia GeForce RTX 3070 Founder's Edition

Verder toont de vermeende RTX 3060 Ti gelijkenissen met de RTX 3070. Zo zou de videokaart beschikken over 8GB gddr6-geheugen met een snelheid van 14Gbit/s en een 256bit-geheugenbus. Dat komt neer op een bandbreedte van 448GB/s. De RTX 3070 heeft exact dezelfde geheugenopstelling, zo bleek recentelijk. De kloksnelheden van de 3060 Ti zijn nog niet bekend. Volgens VideoCardz is het stroomverbruik van de RTX 3060 Ti ongeveer 40W lager dan dat van de RTX 3070, hoewel de website naar eigen zeggen alleen gegevens van RTX 3060 Ti-modellen met een fabrieksoverklok heeft. VideoCardz speculeert dat het stroomverbruik van het referentiemodel 180 tot 200W zou bedragen.

De RTX 3060 Ti zou in de tweede helft van oktober op de markt verschijnen, maar een concrete releasedatum of prijs is nog niet bekend. Nvidia maakte eerder bekend dat de RTX 3070 op 15 oktober in de verkoop gaat. AMD presenteert op 28 oktober zijn komende RDNA 2-videokaarten voor desktops.

RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti* Architectuur 8nm, GA102-300 8nm, GA102-200 8nm, GA104-300 8nm(?), GA104-200 Cuda-cores 10496 8704 5888 4864 Boostsnelheid 1700MHz 1710MHz 1730MHz nnb Vram 24GB gddr6x 10GB gddr6x 8GB gddr6 8GB gddr6 Geheugensnelh. 19,5GBit/s 19Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 320bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 760GB/s 448GB/s 448GB/s Tgp 350W 320W 220W 180∼200W(?) Releasedatum 24 september 17 september 15 oktober 'tweede helft oktober' Adviesprijs (Founder's Edition) 1549 euro 719 euro 519 euro nnb

*volgens onbevestigde geruchten van VideoCardz