3DMark-scores van Nvidia GeForce RTX 3060 Ti verschijnen online

Er zijn 3DMark-prestaties van een vermeende GeForce RTX 3060 Ti verschenen. VideoCardz publiceert scores van twee verschillende benchmarks. De RTX 3060 Ti zou op 2 december uitkomen, terwijl reviews volgens geruchten een dag eerder verschijnen.

De afbeeldingen die door VideoCardz zijn gepubliceerd, tonen prestaties in de Time Spy- en Fire Strike-benchmarks. De RTX 3060 Ti is nog niet aangekondigd, maar er gaan al wel langer geruchten rond over deze videokaart. Inmiddels zijn er bijvoorbeeld meerdere aangepaste modellen gesignaleerd. De 3060 Ti zou een GA104-gpu gebruiken met 4864 CUDA-cores. Dat zijn er 1024 minder dan de hoger gepositioneerde RTX 3070. De geheugenopstelling van de RTX 3060 Ti zou echter identiek zijn aan die van de duurdere 3070.

3DMark-resultaten van de RTX 3060 Ti in Time Spy (links) en Fire Strike. Afbeeldingen via VideoCardz

Volgens VideoCardz presteert de videokaart in 3DMark iets beter dan een RTX 2080 Super. Dat komt overeen met een uitgelekte slide van Nvidia, waarop dezelfde prestatieclaim wordt gemaakt. In de 3DMark Firestrike-benchmark presteert de RTX 3060 Ti bijvoorbeeld zes procentpunt beter dan de RTX 2080 Super. In de Time Spy-benchmark is het verschil met vier procentpunt iets kleiner. De RTX 3070 is in deze benchmarks respectievelijk elf en dertien procent sneller dan de RTX 3060 Ti, zo meldt VideoCardz.

Volgens eerdere geruchten komt de RTX 3060 Ti op 2 december uit. VideoCardz meldt nu dat het reviewembargo een dag eerder verloopt. Inmiddels zijn er verschillende aangepaste RTX 3060 Ti online verschenen, waaronder enkele modellen van Gigabyte. Ook een ASUS TUF Gaming-variant verscheen onlangs online. VideoCardz schrijft daarnaast dat de videokaart is opgedoken bij enkele webshops. Onlangs verscheen bijvoorbeeld een listing voor een RTX 3060 Ti van Inno3D, die 463 euro kostte. Vermoedelijk wordt de adviesprijs echter 400 euro.

3DMark-prestaties van RTX 3060 Ti tegenover andere gpu's Videokaart 3DMark Fire Strike 3DMark Time Spy AMD Radeon RX 6800 XT 50380 (164%) 17400 (143%) AMD Radeon RX 6800 43980 (143%) 15200 (125%) Nvidia GeForce RTX 3080 43260 (141%) 17940 (147%) Nvidia GeForce RTX 2080 Ti 35100 (114%) 14300 (117%) Nvidia GeForce RTX 3070 34200 (111%) 13740 (113%) Nvidia GeForce RTX 3060 Ti* 30706 (100%) 12175 (100%) Nvidia GeForce RTX 2080 Super 28980 (94%) 11640 (96%)

*Op basis van resultaten van VideoCardz