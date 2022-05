Nvidia GeForce RTX 3060 met 12GB GDDR6 komt eind februari uit voor 329 dollar

Nvidia introduceert zijn GeForce RTX 3060-videokaart voor desktops. Deze wordt voorzien van een gpu met 3584 CUDA-cores en 12GB aan GDDR6-geheugen. De RTX 3060 komt 'eind februari' beschikbaar en krijgt een adviesprijs van 329 dollar.

De GeForce RTX 3060 maakt gebruik van dezelfde Ampere-architectuur die in september werd geïntroduceerd en wordt gebruikt voor alle RTX 30-videokaarten. De RTX 3060 heeft een gpu met 3584 CUDA-cores met een kloksnelheid van 1,32GHz. De boostsnelheid bedraagt 1,78GHz.

Het aantal gpu-cores ligt ongeveer 26 procent lager dan bij de RTX 3060 Ti, die over een GA104-chip beschikt met 4864 CUDA-cores. De komende RTX 3060-videokaart krijgt volgens Nvidia een total graphics power van 170W, ten opzichte van de 200W-tgp van het Ti-model.

De nieuwe videokaart beschikt over 12GB aan GDDR6-geheugen met een 192-bit geheugenbus. Dat is meer geheugen dan de huidige GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 en RTX 3080, die allemaal in een hoger marktsegement zijn gepositioneerd en respectievelijk over 8GB en 10GB videogeheugen beschikken. De RTX 3080-variant beschikt wel over sneller Gddr6x-geheugen. De GeForce RTX 3060 krijgt verder ondersteuning voor RTX-functies als DLSS, RTX Voice en Nvidia Reflex. De fabrikant rept niet over de hoeveelheid RTX-cores of Tensor-kernen voor de RTX 3060.

Verder introduceert Nvidia ondersteuning voor Resizable BAR voor zijn RTX 30-videokaarten, inclusief de RTX 3060. Huidige RTX 30-videokaarten zouden dergelijke ondersteuning krijgen na een biosupdate. Resizable BAR staat ook wel bekend als Smart Access Memory, de marketingterm die AMD hiervoor hanteert. Met deze techniek kan de processor in één keer de volledige hoeveelheid videogeheugen van een gpu benaderen. Normaliter kan dit alleen met maximaal 256MB tegelijk. Nvidia-werkt naar eigen zeggen met Intel, AMD en moederbordfabrikanten om ondersteuning voor Resizable BAR met verschillende cpu's en moederborden te introduceren.

De Nvidia GeForce RTX 3060 komt eind februari beschikbaar en krijgt een adviesprijs van 329 dollar. Nvidia maakt nog geen officiële europrijzen bekend. Het lijkt erop dat Nvidia geen Founders Edition van de RTX 3060 uitbrengt. Het moet nog blijken hoe de beschikbaarheid van de GeForce RTX 3060 is bij de release. De verkrijgbaarheid van andere RTX 30-videokaarten was rond release problematisch en veel gpu's zijn nog altijd slecht leverbaar.