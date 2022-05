Razer introduceert Blade 15- en Blade Pro 17-laptops met RTX 30-videokaarten

Razer komt met nieuwe versies van zijn Blade 15 en Blade Pro 17-laptops. De fabrikant voorziet de laptops onder andere van Nvidia GeForce RTX 30-videokaarten. De Blade 15 heeft een adviesprijs vanaf 1800 euro. De Pro 17-variant kost minimaal 2400 euro.

Razer introduceert twee versies van de vernieuwde Blade 15; een basisversie en een Advanced-model. Razer biedt in totaal drie 15,6"-schermopties voor de laptop, welteverstaan een 360Hz-paneel met full-hd-resolutie, een 1440p-scherm op 240Hz of een 4k-oledpaneel met verversingssnelheid van 60Hz.

Het basismodel van de Razer Blade 15 beschikt over 16GB geheugen en een Nvidia GeForce RTX 3060, die geüpgraded kan worden naar een RTX 3070-variant. De fabrikant voorziet de laptop van een Intel Core i7-10750H met zes cores. Het Advanced-model beschikt over een octacore-cpu van Intel, maximaal een RTX 3080 met 16GB videogeheugen en 16GB of 32GB aan DDR4-2933-geheugen. De laptop heeft een PCIe 3.0-ssd van maximaal 1TB en een extra M.2-slot, waarin gebruikers zelf een tweede ssd kunnen plaatsen.

De Blade 15 heeft onder andere een HDMI 2.1-connector en een Thunderbolt 3-aansluiting van het type-C. Het Advanced-model krijgt ondersteuning voor Wi-Fi 6E, terwijl het basismodel reguliere Wi-Fi 6 ondersteunt. De Razer Blade 15 heeft afmetingen van 235,0x355,0x19,9mm en een 65Wh-accu, terwijl de Advanced-variant 3mm dunner is met een accucapaciteit van 80Wh. De Blade 15 is vanaf 12 januari beschikbaar via Razer. Andere retailers gaan de laptop vanaf 26 januari verkopen.

De Razer Blade 15

Razer komt ook met een Blade Pro 17-laptop. Dit model komt ook beschikbaar met drie schermopties. Gebruikers kunnen kiezen uit een 1080p-scherm met 360Hz-verversingssnelheid, QHD-paneel op 165Hz of 4k-scherm op 120Hz. Alle opties hebben een schermdiagonaal van 17,3".

De Blade Pro 17 krijgt daarnaast een Intel Comet Lake-octacore en maximaal een RTX 3080. De laptop wordt uitgerust met maximaal 32GB DDR4-2933-geheugen. De laptop is voorzien van een PCIe-ssd van maximaal 2TB en heeft een extra M.2-slot. De Blade 17 Pro beschikt verder over 2,5-gigabit-ethernet.

De Pro-variant beschikt eveneens over HDMI 2.1 en Thunderbolt 3. Razer voorziet de Blade Pro 17 verder standaard van Wi-Fi 6E-ondersteuning. De Blade Pro 17 meet 260,0x395,0x19,9mm en heeft een 70,5Wh-accu. De laptop is vanaf 12 januari beschikbaar via de Razer-webshop en verschijnt twee weken later bij andere retailers.

De Razer Blade Pro 17