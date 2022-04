Razer gaat Project Hazel-mondmasker met rgb-verlichting in productie nemen

Razer gaat zijn Project Hazel-mondmaskerconcept in productie nemen. Volgens de ceo van het bedrijf zullen mondmaskers nog voor een lange tijd nodig zijn en wil het bedrijf daarom het 'slimme' mondmasker alsnog op de markt brengen.

Razer toonde een concept van het masker tijdens de virtuele editie van CES 2021. Het bedrijf vermoedt dat het een relevant product zal blijven in de nabije toekomst en gaat het masker in productie nemen. “Wegwerpmondmaskers zijn niet milieuvriendelijk, maar mondmaskers zullen nog steeds nodig zijn nadat de pandemie is afgelopen. Daarom gaan we dit slimme mondmasker in productie nemen”, aldus de ceo van Razer Min-Liang Tan in een interview.

Razers mondmaskerconcept dat de naam Project Hazel meekreeg, bevat naast ingebouwde rgb-verlichting ook verwisselbare ventilators die dienstdoen als versterkers van het stemgeluid, in combinatie met ingebouwde microfoons. Het masker is bovendien gemaakt van gerecycled en krasvast plastic met een transparante voorzijde, zodat gezichtsuitdrukkingen beter af te lezen zijn. Bij het concept hoorde ook een opbergdoos die het mondmasker via UV-lampjes moet steriliseren.

Razer heeft bij zijn aankondiging nog geen releasedatum of prijs bekendgemaakt. Of het productiemodel daadwerkelijk identiek zal zijn aan het concept, is niet duidelijk. Als het bedrijf net zoals het Project Hazel-concept het masker geclassificeerd wil zien als een N95-mondmasker waarbij een filter 95 procent van de ingeademde lucht filtert, dan moet het toelating vragen aan de Amerikaanse Federal Drug Administration en andere Amerikaanse overheidsagentschappen.