Razer introduceert Basilisk V3-gamingmuis met verbeterd scrollwiel voor 80 euro

Razer introduceert zijn Basilisk V3-gamingmuis. Deze muis beschikt onder andere over meer rgb-leds dan zijn voorganger en krijgt een vernieuwd scrollwiel met een free-spin-modus. De Razer Basilisk V3 kost 80 euro.

Het scrollwiel van de Basilisk V3 wordt door Razer aangemerkt als een 'hyperscroll'-wiel met verschillende modi. Via een knop naast de muis kunnen gebruikers wisselen tussen een trapsgewijze scrollmodus met tactile feedback, en een free-spin-modus waarmee gebruikers zonder enige weerstand kunnen scrollen, bijvoorbeeld door webpagina's of lange documenten. Een soortgelijke feature zit verwerkt in enkele Logitech-muizen, zoals de MX Master-serie en de G502.

De Razer Synapse-software krijgt ook een functie waarmee automatisch tussen de twee modi gewisseld kan worden. Daarbij wordt bekeken hoe snel de gebruiker scrolt; wanneer gebruikers hard scrollen wordt de free-spin-modus geactiveerd, en bij rustig scrollen wordt de trapsgewijze scrollmodus actief.

Via diezelfde software kunnen gebruikers daarnaast de rgb-leds op de muis instellen. De Basilisk V3 beschikt over meer leds dan zijn voorganger, onder andere in een doorschijnende rand aan de onderkant van de muis. De dpi-knop aan de linker zijkant van de muis zit nu ook standaard bevestigd; in de Basilisk V2 kon deze van de muis gehaald worden. Verder kan de spanning van het scrollwiel ook niet langer veranderd worden. De muis weegt 101 gram zonder kabel en heeft afmetingen van 130 x 60 x 42,5mm.