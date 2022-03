Gerucht: Microsoft komt in 2022 met Xbox Series S-refresh met 6nm-soc van AMD

Microsoft is mogelijk van plan om een refresh van zijn Xbox Series X- en S-consoles uit te brengen. De lager gepositioneerde Series S zou als eerste een nieuwe versie krijgen, met een AMD-soc die wordt gemaakt op TSMC's 6nm-procedé.

Volgens YouTube-gebruiker Moore's Law is Dead verschijnt de Xbox Series S-refresh in 2022. Een refresh van de Xbox Series X zou mogelijk volgen in 2023 of later, maar daarover deelt de YouTuber nog geen details.

De 6nm-soc in deze Series S-console biedt wellicht betere specificaties dan de huidige Series S. Volgens de YouTube-gebruiker moet de overstap op TSMC's 6nm-node zorgen voor betere yields, waardoor Microsoft misschien de volledige 24 compute-units van de soc inschakelt. De huidige Xbox Series S heeft 20 compute-units. Ook de kloksnelheden liggen wellicht hoger in de nieuwe variant.

Moore's Law is Dead claimt daarbij dat de vermeende consolerefresh een hogere prijs zou krijgen. De vernieuwde Xbox Series S zou 349 dollar kosten; een prijstoename van 50 dollar ten opzichte van de huidige Xbox Series S. Deze oude variant blijft misschien beschikbaar tegen een prijs van 189 tot 249 dollar.