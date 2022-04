Xbox Series S lijkt 1440p-resolutie met 120fps te ondersteunen en kost 299 euro

De Xbox Series S krijgt een maximale native resolutie van 1440p en kan dat combineren met 120fps. De console kan daarnaast de resolutie van games opschalen naar 4k. Dat blijkt uit een video die door Microsoft-insider WalkingCat online is gezet. De adviesprijs wordt 299 euro.

In de op Twitter geplaatste trailer worden meer technische details van de Xbox Series S onthuld. Zo krijgt de console standaard een nvme-ssd met een opslagruimte van 512GB. Deze ssd is gebouwd op dezelfde Xbox Velocity Architecture als de opslag van de Xbox Series X. Hiermee kan de console volgens Microsoft heel specifiek textures in het geheugen laden, waarmee de prestaties van het geheugen en de ssd worden verdubbeld of verdrievoudigd.

Volgens het filmpje wordt de Xbox Series S 'all digital', wat bevestigt dat de console geen schijflade krijgt. Verder lijkt de console wat de specificaties betreft in een aantal opzichten op de duurdere Xbox Series X, zoals de ondersteuning voor raytracing en variable rate shading en variable refresh rates. Het is onduidelijk of de Series S net als de Series X de framerate van bestaande games kan verdubbelen tot 120fps, of dat deze maximale framerate alleen voor nieuwe spellen geldt.

De video lijkt de volledige versie te zijn van een clip die WalkingCat eerder online zette en waar Tweakers eerder een artikel over schreef. Volgens deze verkorte clip kreeg de Xbox Series S een adviesprijs van 299 dollar, een prijs die Microsoft later bevestigde. In Nederland krijgt de Xbox Series S een adviesprijs van 299 euro. In de nieuwe video staat dat de console in november uit moet komen. Vermoedelijk zal dat op 10 november zijn, zo beweren diverse Microsoft-insiders. Volgens hen krijgt de Xbox Series X een adviesprijs van 499 dollar, die in navolging van het afwezige verschil tussen de dollar- en de europrijs van de Series S wellicht op 499 euro zal uitkomen.

Over de komst van de Xbox Series S zijn al langer geruchten, al bevestigde Microsoft vandaag pas dat de console er daadwerkelijk aankomt. Deze console wordt goedkoper dan de Xbox Series X en krijgt naar verwachting een kleinere hoeveelheid ram, lagere kloksnelheden en minder gpu-rekenkracht dan de Series X. Hierover zegt Microsoft in de uitgelekte video niets. Wel zijn meer beelden van de goedkopere console te zien, die een platter ontwerp heeft dan de Series X en voorzien is van een groot, rond rooster. De Series S is volgens de video de kleinste Xbox ooit. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de techniek achter de Xbox Series X.

Update, 18:38: Microsoft heeft de promovideo met specificaties zelf ook gedeeld. De fabrikant bevestigt daarmee de details. Ook bevestigt Microsoft de verschijningsdatum van 10 november.