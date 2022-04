'LG Chem heeft na forse groei kwart van markt voor ev-accu's in handen'

LG Chem is volgens een onderzoeksbureau wereldwijd de grootste leverancier van accu's voor elektrische auto's. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft zijn marktaandeel meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Onder meer de website Koreabizwire noemt de gegevens van onderzoeksbureau SNE Research, dat gespecialiseerd is in duurzaamheidsmarktsectoren. Gebaseerd op de periode van januari tot juli is LG Chem verantwoordelijk voor een in de markt gebruikte accucapaciteit van 13,4GWh, een stijging van 97,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Dat geeft het bedrijf een marktaandeel van 25,1 procent, terwijl dat een jaar eerder nog op 10,6 procent lag.

Het Chinese CATL zit niet ver van LG Chem af met een totale marktcapaciteit van 12,7GWh, al is dat een daling van 25,5 procent; eerder zat CATL op 17GWh. Met de 12,7GWh heeft CATL nu een marktaandeel van 23,8 procent. Daarna volgt Panasonic met 10,1GWh, wat neerkomt op een aandeel van 18,9 procent.

De overige Zuid-Koreaanse fabrikanten zijn een stuk kleiner, maar groeien ook. Samsung SDI zit nu op 3,4GWh, een aandeel van 6,4 procent. Dat is een stijging van 52,6 procent, Het nog kleinere, eveneens Zuid-Koreaanse SK Innovation zag zijn aandeel met 86,5 procent stijgen, van 1,2 naar 2,2GWh. Samsung SDI profiteert van de volumes van de Audi e-tron, de Ford Kuga PHEV en de plug-in hybrides van BMW, terwijl SK Innovation cellen aan Hyundai en Kia levert.

De aanzienlijke groei bij LG Chem wordt door SNE Research vooral toegeschreven aan de goede verkopen van de Tesla Model 3, de Renault Zoe en andere elektrische auto's, die allemaal accucellen van deze fabrikant gebruiken. De groei bij LG Chem zou nog verder kunnen toenemen, mede dankzij de samenwerking met Tesla in China. Ook is het Zuid-Koreaanse chemiebedrijf in Polen bezig met het opzetten van een grote fabriek voor lithium-ioncellen, waarvoor de Europese Investeringsbank in maart nog een lening van 480 miljoen euro vrijmaakte.

Het totaal van alle fabrikanten bij elkaar opgeteld zit op 53,3GWh. Dat is een forse daling ten opzichte van vorig jaar, toen 64,1GWh werd gehaald. Die forse daling kan worden toegeschreven aan de gevolgen van de coronacrisis, die autofabrikanten fors heeft geraakt.