LG neemt maker van EV-laders over en gaat eigen laadpalen bouwen

LG heeft het Zuid-Koreaanse AppleMango overgenomen, een bedrijf dat laadpalen ontwikkelt. Later dit jaar wil LG een productielijn opzetten voor laadpalen om deze 'in de toekomst' te kunnen leveren aan consumenten en bedrijven, zoals winkelcentra en hotels.

Met de overname wil LG zijn tak voor EV-laders uitbreiden en 'inspelen op zakelijke kansen in de toekomst'. Het bedrijf zegt al techniek te ontwikkelen die voor laadpalen kan worden gebruikt, zoals een robuust 21,5"-beeldscherm dat stof- en waterdicht is. Nu wil LG die zelfontwikkelde technieken combineren met AppleMango's ervaringen om later dit jaar een laadpalenproductielijn in Zuid-Korea te kunnen opzetten.

LG verwacht dat de EV-laadmarkt in de toekomst snel zal groeien, doordat er meer elektrische auto's gebouwd worden. Daarom wil het bedrijf zijn laadpaaltak vergroten, onder meer met deze overname. Het bedrijf wil laadpunten leveren aan consumenten, winkelcentra, hotels en publieke instellingen. LG zit al langer in de EV-markt en levert bijvoorbeeld EV-accu's aan autofabrikanten.

AppleMango is in 2019 opgericht en heeft onder meer 'dunne' snelladers ontwikkeld. LG neemt het bedrijf over samen met GS Energy en GS Neotek, Zuid-Koreaanse bedrijven die volgens LG al langer ervaring hebben met het uitbaten van laadpalen 'en aanverwante zaken'. Volgens een lokaal medium krijgt LG 60 procent van AppleMango in handen en heeft de overname in totaal 100 miljard won, omgerekend 73,6 miljoen euro gekost.