LG stopt met het maken van smartphones

LG bevestigt te stoppen met de productie van smartphones. Het bedrijf blijft huidige telefoons 'voorlopig' voorzien van ondersteuning en software-updates. LG vertrekt niet helemaal uit de smartphonewereld en zegt bijvoorbeeld 6G-technieken te willen ontwikkelen.

Smartphones van het bedrijf blijven nog te koop zolang de voorraad strekt, schrijft het Zuid-Koreaanse bedrijf. Hoe lang het telefoons van fysieke ondersteuning en updates gaat voorzien is niet helder; het bedrijf zegt dat dit per regio zal verschillen. Het is ook niet duidelijk of het smartphones alleen nog beveiligingsupdates gaat geven, of ook Android-upgrades.

LG verwacht de sluiting van de smartphonetak per 31 juli afgewikkeld te kunnen hebben. Naar verwachting zullen 'enkele modellen' dan nog te koop zijn. Hoeveel mensen door de sluiting ontslagen moeten worden, is niet bekend. Het bedrijf blijft wel 'aan mobiliteit gerelateerde technologieën als 6G' ontwikkelen.

Ceo Kwon Bong-Seok zei eerder dit jaar tegen LG-personeel dat het bedrijf overwoog te stoppen met de smartphonetak. De divisie lijdt al jaren verlies, in 2020 ging het om omgerekend 751 miljoen dollar. LG zegt door het verlaten van de 'ontzettend competitieve smartphonemarkt' te kunnen focussen op groeimarkten als EV-componenten, connected apparaten, smarthomes, robotica en kunstmatige intelligentie.