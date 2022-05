LG teast uitrolbaar scherm van LG Rollable-smartphone

LG teast opnieuw een uitrolbare telefoon en noemt nu ook de naam LG Rollable. Het toestel kan van formaat veranderen door het scherm uit te schuiven. LG heeft de uitrolbare smartphone nog niet volledig aangekondigd.

De teaser van de LG Rollable is te zien aan het begin en in de laatste 30 seconden van de CES-persconferentie van LG. Op het moment dat LG-marketingbaas Jin-hong Kim de presentatie opent, is kort een smartphone te zien die van formaat verandert. Aan het einde van de presentatie komt de telefoon nogmaals in beeld als Kim de presentatie afsluit en wegloopt. Dat is wanneer de naam LG Rollable in beeld komt.

Er is nog niets bekend over de LG Rollable, maar in het eerste shot lijkt het erop dat het scherm uitrolt van een 20:9-verhouding naar om en nabij 15:9, ofwel 5:3. Het is daarmee vergelijkbaar met de uitrolbare concepttelefoon van OPPO. Dat Chinese merk toonde in november een prototype met een 6,7"-oledscherm dat uitgerold kan worden tot 7,4 inch.

De naam LG Rollable werd eerder al vastgelegd bij het Europese merkenrechtenbureau EUIPO. Bij de presentatie van de LG Wing in september teasede LG ook al naar de Rollable. Naast LG en Oppo, lijken ook Samsung en TLC aan smartphones te werken met uitrolbare schermen.