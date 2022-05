Samsung belooft update voor oude telefoons om ze als IoT-apparaat te gebruiken

Samsung heeft beloofd om een update uit te brengen voor oude telefoons, om ze zo op een veilige manier als iot-apparaat te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld als babyfoon. De stap moet ertoe leiden dat minder mensen hun oude telefoon weggooien of in een la laten liggen.

De updates vallen onder het programma Galaxy Upcycling at Home, meldt Samsung. De fabrikant presenteert het als manier om oude smartphones te hergebruiken om zo het milieu te sparen. De video laat zien dat de babyfoon werkt met Samsungs eigen SmartThings-platform, dus wellicht dat de fabrikant ook probeert om meer gebruikers te verkrijgen voor het eigen smarthome-ecosysteem met de stap.

Veel details zijn nog onbekend. Zo is het onduidelijk welke telefoons een update krijgen en wanneer dat zal zijn. Daarnaast zijn de precieze toepassingen ook nog niet bekend. Het hergebruiken van oude smartphone of tablets in huis is al jarenlang een bekende praktijk voor hobbyisten. Onder het Upcycling-programma kondigde Samsung verder aan dat alle tv's vanaf dit jaar in een eco-verpakking komen, die na gebruik om te vouwen zijn tot kleine meubels.