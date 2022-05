Kingston werkt aan PCIe 4.0-ssd's van 1TB tot 4TB die 7000MB/s halen

Kingston gaat dit jaar zijn eerste PCIe 4.0 x4-ssd's uitbrengen onder de noemer Ghost Tree. Het gaat om ssd's van 1TB tot 4TB en de fabrikant mikt op lees- en schrijfsnelheden van 7000MB/s. Ook komt Kingston met een externe ssd die 2000MB/s haalt.

Kingston heeft nog niet veel details gegeven over zijn PCIe 4.0-ssd's, maar noemt de komst ervan bij zijn CES 2021-aankondiging. Welke controller en welk type nandgeheugen de snelle ssd's gebruiken, is nog niet bekend. Kingston heeft momenteel nog geen PCIe 4.0-ssd's in zijn assortiment. Ook komt er een NV-serie van PCIe 3.0 x4-ssd's. Dat is een nieuwe serie van goedkopere NVMe-ssd's, maar ook hiervan zijn geen verdere details bekend.

In zijn aankondiging noemt Kingston verder de XS2000, een externe USB 3.2 Gen 2x2-ssd, die capaciteiten van 500GB tot 2TB krijgt en met USB-C aangesloten wordt op een pc. Deze externe ssd moet snelheden halen tot 2000MB/s. Tot slot kondigt Kingston de DC1500M aan, een U.2-NVMe-ssd voor datacenters. Het gaat om een update van de eerder uitgebrachte DC1000M.